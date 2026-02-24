Бивш футболист на Левски продължава кариерата си в Бразилия

Бившият играч на Левски Фабио Лима официално има нов отбор. 29-годишният флангови футболист подписа договор с Жувентуде, като контрактът му с тима от бразилската Серия Б е до края на сезона.

Лима се раздели със "сините“ в началото на месеца по взаимно съгласие. Той прекара две години на стадион "Георги Аспарухов“, но престоят му не оправда очакванията, въпреки че беше сред най-добре платените състезатели в състава.

Преди трансфера си в Левски бразилецът е играл още за Перилима, Кампинензе и АБС. Сега за него предстои ново предизвикателство в родината, където ще се опита да рестартира кариерата си.