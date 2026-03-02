Джани Инфантино настоява за червени картони при прикриване на устата във вербални конфликти

Президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че футболисти, които си прикриват устата по време на вербални конфликти на терена, трябва да бъдат санкционирани с червен картон, ако се установи, че са отправили расистки обиди.

Темата придоби актуалност след инцидента в мача от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика, когато Винисиус Жуниор обяви, че е бил обиждан от Джанлука Престиани. Аржентинският футболист отрича обвиненията, но по време на разговора е закрил устата си с фланелката, което породи допълнителни съмнения. Докато разследването продължава, той вече изтърпя наказание от един мач.

Въпросът е бил обсъден по време на заседание на Международен борд за правилата на играта (ИФАБ), като според агенция АП е възможно нови мерки да бъдат въведени още от предстоящото световно първенство в Северна Америка.

"Ако играч си покрие устата и каже нещо и това има расистки последици, тогава той очевидно трябва да бъде изгонен. Трябва да има презумпция, че е казал нещо, което не е трябвало да казва. Иначе нямаше да се налага да си покрива устата – дали с фланелка или с ръка. Ако нямаш какво да криеш, не си криеш устата“, заяви Инфантино пред Скай Нюз.

По думите му подобна стъпка би била част от по-широките усилия на футболните институции в борбата срещу расизма на терена.