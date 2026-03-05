БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дузпи класираха Тулуза и Ница на полуфиналите за Купата на Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Олимпик Марсилия и Лориен отпаднаха от турнира.

тулуза стартира минимален успех лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Тулуза отстрани Олимпик Марсилия на четвъртфинал в турнира за Купата на Франция, след като спечели при дузпите, а двата отбора завършиха 2:2 в редовното време.

Марсилци на два пъти поведоха в резултата, като попаденията вкараха Мейсън Грийнууд от дузпа още във 2-ата минута и Игор Пайшао в 56-ата. Грийнууд сам си спечели дузпата, която вкара. Гостите обаче изравниха чрез Ян Гбохо и Чарли Кресуел, за да се стигне до 2:2. Гбохо пък получи пас на три метра от голлинияна и изравни.

След това домакините вдигнаха оборотите и пропуснаха три добри възможности, за да излязат напред. През втората част Пайшао все пак вкара за 2:1, а младежкият национал на Англия Кресуел изравни за 2:2 в 60-ата минута след подаване от ъглов удар на Арън Донъм.

И тъй като на този етап в турнира за Купата на Франция не се играят продължения, се пристъпи към дузпи. В първите четири опита двата тима пропуснаха по веднъж – Леонардо Балерди за Марсилия и Кристиан Касерес от Тулуза. След това Папе Демба беше точен за Тулуза, а Итън Нуанери изтърва и домакините се простиха с шансовете да стигнат до топ 4.

Също с дузпи беше решена и срещата на Лориен и Ница, като двата състава изпълниха общо 16 наказателни удара след 0:0 в редовното време. При осмия опит Абдул Мейте пропусна за бретанците. Закъсалият в първенството отбор на Ница все пак имаше малко радост, след като Мохамед Али Чо беше точен при осмия опит и изпрати състава на полуфинал.

Ден по-рано Страсбург отстрани Реймс с 2:1 и също е на полуфинал, а четвъртият участник в предпоследния етап на турнира за Купата на страната ще стане ясен след изиграването на мача Лион – Ланс, който започва в 22:10 часа.

#Купа на Франция 2025/2026 #Тулуза

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
2
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
3
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
4
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
5
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Футбол

Разград чака големия мач: Лудогорец срещу Левски в битка с шампионски заряд в синьо
Разград чака големия мач: Лудогорец срещу Левски в битка с шампионски заряд в синьо
Аталанта стигна до равенство срещу Лацио в първия полуфинал за Купата на Италия Аталанта стигна до равенство срещу Лацио в първия полуфинал за Купата на Италия
Чете се за: 01:20 мин.
Реал Сосиедад елиминира Атлетик Билбао и ще играе финал за Купата на краля Реал Сосиедад елиминира Атлетик Билбао и ще играе финал за Купата на краля
Чете се за: 01:22 мин.
Нюкасъл шокира Манчестър Юнайтед с човек по-малко и нанесе първа загуба на Карик Нюкасъл шокира Манчестър Юнайтед с човек по-малко и нанесе първа загуба на Карик
Чете се за: 06:22 мин.
Жоао Педро блесна с хеттрик при разгромна победа на Челси над Астън Вила Жоао Педро блесна с хеттрик при разгромна победа на Челси над Астън Вила
Чете се за: 01:25 мин.
Арсенал измъкна трудна победа над Брайтън и увеличи преднината си на върха Арсенал измъкна трудна победа над Брайтън и увеличи преднината си на върха
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция" Войната между Иран, САЩ и Израел: Тръмп - "Ние сме в много по-силна позиция"
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч" Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ) Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара Загора (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Страшно беше, виждахме ракетите": У дома се прибраха...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Валежи на много места в последните работни дни от седмицата
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Румен Спецов: България няма проблем с доставките на горива
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът изслушва представители на компетентните органи...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ