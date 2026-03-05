Дузпи класираха Тулуза и Ница на полуфиналите за Купата на Франция

Тулуза отстрани Олимпик Марсилия на четвъртфинал в турнира за Купата на Франция, след като спечели при дузпите, а двата отбора завършиха 2:2 в редовното време.

Марсилци на два пъти поведоха в резултата, като попаденията вкараха Мейсън Грийнууд от дузпа още във 2-ата минута и Игор Пайшао в 56-ата. Грийнууд сам си спечели дузпата, която вкара. Гостите обаче изравниха чрез Ян Гбохо и Чарли Кресуел, за да се стигне до 2:2. Гбохо пък получи пас на три метра от голлинияна и изравни.

След това домакините вдигнаха оборотите и пропуснаха три добри възможности, за да излязат напред. През втората част Пайшао все пак вкара за 2:1, а младежкият национал на Англия Кресуел изравни за 2:2 в 60-ата минута след подаване от ъглов удар на Арън Донъм.

И тъй като на този етап в турнира за Купата на Франция не се играят продължения, се пристъпи към дузпи. В първите четири опита двата тима пропуснаха по веднъж – Леонардо Балерди за Марсилия и Кристиан Касерес от Тулуза. След това Папе Демба беше точен за Тулуза, а Итън Нуанери изтърва и домакините се простиха с шансовете да стигнат до топ 4.

Също с дузпи беше решена и срещата на Лориен и Ница, като двата състава изпълниха общо 16 наказателни удара след 0:0 в редовното време. При осмия опит Абдул Мейте пропусна за бретанците. Закъсалият в първенството отбор на Ница все пак имаше малко радост, след като Мохамед Али Чо беше точен при осмия опит и изпрати състава на полуфинал.

Ден по-рано Страсбург отстрани Реймс с 2:1 и също е на полуфинал, а четвъртият участник в предпоследния етап на турнира за Купата на страната ще стане ясен след изиграването на мача Лион – Ланс, който започва в 22:10 часа.