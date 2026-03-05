Разград чака големия мач: Лудогорец срещу Левски в битка с шампионски заряд в синьо

Лудогорец приема Левски в дербито на 24-ия кръг в Първа лига. Двубоят на "Хювефарма Арена“ в Разград започва в 18:30 часа и може да се окаже решаващ за битката за шампионската титла.

Това ще бъде трети сблъсък между двата отбора в рамките на последния месец. "Орлите“ спечелиха предишните два – за Суперкупата на България и в турнира за Купата на страната. Срещата тази вечер обаче има още по-голям залог, тъй като може да даде сериозен отговор на въпроса кой ще триумфира в първенството.

Левски оглавява класирането с 56 точки след 23 изиграни мача, докато Лудогорец е втори с 44. Евентуална победа на „сините“ би увеличила аванса им на 15 точки и би ги приближила сериозно до златните медали. Успех за домакините пък ще върне интригата и ще намали дистанцията до девет пункта.

Столичният тим се представя убедително от началото на пролетния дял на шампионата и записа четири поредни победи, последната от които с драматичното 4:3 срещу Локомотив София. Левски разполага и с най-силното нападение в първенството с 56 отбелязани гола, както и с една от най-стабилните защити.

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо заяви, че очаква с интерес предстоящия двубой срещу Левски.

"Както казах, можем само да се подготвим максимално добре. Още един мач с Левски – вече играхме два пъти. Нека да се възстановим, гледам с нетърпение към мача с Левски. Сигурен съм, че и самите играчи ще искат да се покажат“, коментира специалистът след равенството 1:1 с Локомотив Пловдив.

Наставникът на Левски Хулио Веласкес също очаква труден двубой в Разград, но подчерта, че тимът му е фокусиран върху собственото си представяне.

"По никакъв начин не ни касае вчерашният мач, фокусираме се върху нас самите – ден за ден, мач за мач. Лудогорец има много силен отбор за това първенство и разполага с качествени играчи, но ние ги познаваме перфектно, както и те нас. Очаква ни труден мач, но аз вярвам изключително много в играчите си. Отиваме там, за да направим изключителен мач с нашите силни страни и нашите аргументи“, заяви испанският специалист.

На противоположния полюс е формата на Лудогорец, който допусна колебания след подновяването на сезона. Тимът на Пер-Матиас Хьогмо загуби от Ботев Пловдив и направи равенство 1:1 с Локомотив Пловдив в предишния кръг, което увеличи дистанцията до лидера.

Двата отбора имат и кадрови проблеми преди дербито. Левски ще бъде без централния си нападател Мустафа Сангаре, който ще се подложи на операция на коляното и ще отсъства около два месеца. Очаква се на върха на атаката да започне новото попълнение Хуан Переа.

Под въпрос за Лудогорец остава участието на бразилското крило Кайо Видал, който получи травма в предишния кръг и трябва да премине късен фитнес тест. В същото време защитникът Едвин Куртулуш продължава да бъде извън сметките на треньорския щаб.

Въпреки трудната статистика за Левски като гост в Разград, "сините“ влизат в срещата с увереността на лидер в класирането. Домакините пък ще търсят задължителна победа, за да запазят шансовете си в битката за шампионската титла.

