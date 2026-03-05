БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 03:22 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

Анатоли Нанков: Ще запомня Георги Велинов с това, че беше добър приятел

от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Бившият футболист на ЦСКА се сбогува с легендата на отбора Джони Велинов.

Анатоли Нанков
Снимка: Startphoto.bg
Бившият футболист на ЦСКА – Анатоли Нанков присъства на поклонението пред големия Георги Велинов.

Нанков заяви, че винаги ще помни Джони Велинов като добър приятел.

„Джони Велинов беше страхотен човек, дал толкова много за футбола в България. Той е голям футболист, голям вратар. Ще го запомня с неговата доброта и професионализъм. Беше изключително добър човек, радвал толкова много феновете на футбола в България. Ще го запомня с това, че беше добър приятел. Бог да го прости. Съболезнования на близките му! За съжаление, изпращаме още една голяма личност“, заяви той.

Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов
Близки, приятели и фенове се простиха с Георги Велинов
Легендата на българския футбол почина на 68-годишна възраст.
Чете се за: 02:35 мин.
#Анатоли Нанков #Георги Велинов

