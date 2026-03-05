Анатоли Нанков: Ще запомня Георги Велинов с това, че беше добър приятел

Бившият футболист на ЦСКА – Анатоли Нанков присъства на поклонението пред големия Георги Велинов.

Нанков заяви, че винаги ще помни Джони Велинов като добър приятел.

„Джони Велинов беше страхотен човек, дал толкова много за футбола в България. Той е голям футболист, голям вратар. Ще го запомня с неговата доброта и професионализъм. Беше изключително добър човек, радвал толкова много феновете на футбола в България. Ще го запомня с това, че беше добър приятел. Бог да го прости. Съболезнования на близките му! За съжаление, изпращаме още една голяма личност“, заяви той.