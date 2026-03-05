Христо Стоичков: Джони никога не предаде ЦСКА и приятелите си

Стоичков сподели, че Велинов винаги е учил по-младите на дисциплина и уважение.
Легендата на световния футбол – Христо Стоичков, се поклони пред Георги Велинов.
Ветеранът призна, че именно страхотния страж го е приел в ЦСКА на "Армията". Според него Джони е оставил голяма диря в историята на "армейците" и българския футбол.
"Оставя една голяма диря в българския футбол. Никога не се предаде. 85-та година, когато ме приеха в съблекалнята, той беше един от първите, които ме прие. Остави диря с обичта. Никога не предаде ЦСКА и приятелите си.
Стоичков направи връзка с дъждовното време и сълзите, който обхвана всички при раздялата с Трифон Иванов, Петър Жеков, Димитър Пенев и останалите легенди, които ни напуснаха в последно време.
"Бат Джони е голяма личност, голям човек. Винаги е помагал на по-малките. В 10:00 часа бях в съблекалнята на ЦСКА през 85-та година и затова днес дойдох в 10:00 часа Той ни научи на дисциплина и уважение. Времето е същото – както беше с Трифон, бат Петьо… Хора, които ни напуснаха. Днес е труден ден за нас, които сме били в една съблекалня. Бате Джони ще остане човек и легенда", обясни Стоичков.