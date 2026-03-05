Христо Стоичков: Джони никога не предаде ЦСКА и приятелите си

Легендата на световния футбол – Христо Стоичков, се поклони пред Георги Велинов.

Ветеранът призна, че именно страхотния страж го е приел в ЦСКА на "Армията". Според него Джони е оставил голяма диря в историята на "армейците" и българския футбол.

"Оставя една голяма диря в българския футбол. Никога не се предаде. 85-та година, когато ме приеха в съблекалнята, той беше един от първите, които ме прие. Остави диря с обичта. Никога не предаде ЦСКА и приятелите си.

Стоичков направи връзка с дъждовното време и сълзите, който обхвана всички при раздялата с Трифон Иванов, Петър Жеков, Димитър Пенев и останалите легенди, които ни напуснаха в последно време.