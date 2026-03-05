Мениджърът на Кристъл Палас остана без шофьорска книжка за шест месеца

Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер е лишен от правото да шофира за срок от шест месеца заради превишена скорост, съобщава лондонското издание Evening Standard.

Според информацията 51-годишният австрийски специалист е бил заснет от камера за скорост през юли миналата година, докато е управлявал своя автомобил BMW по Old Kent Road в Бермондзи, югоизточен Лондон. Камерата е отчела скорост от 29 мили в час при ограничение от 20 мили в час.

По съдебни данни Глазнер е признал вината си. В ръкописна бележка до съда той е поел пълна отговорност за действията си и е обещал да не допуска нови нарушения на правилата за движение.

Заради предишни провинения на пътя добавените наказателни точки водят до автоматична шестмесечна забрана за шофиране. Освен това наставникът на Кристъл Палас ще трябва да плати глоба в размер на 660 паунда, както и съдебни разноски и допълнителни такси.