„Евровизия“ завладява Азия

Любимият на всички музикален конкурс „Евровизия“ подготвя голяма изненада – той вече ще си има двойник и в далечна Азия.

Най-известното състезание за песни в Европа се разраства. Организаторите ще си партнират с телевизии от 10 азиатски държави, като първото голямо събитие е планирано за Банкок, Тайланд, а финалът – за 14 ноември.

Но не забравяйте и нашата „Евровизия“. Още на 14 май българската звезда DARA ще излезе на голямата сцена във Виена. Тя ще изпее своята енергична песен „Бангаранга“ в първия полуфинал.