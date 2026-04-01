Новините 01.04.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Акценти за деня:

НАСА се готви отново да изпрати хора около Луната

НАСА се готви отново да изпрати хора около Луната след повече от 50 години. 4 Астронавти ще обиколят Луната с мисията „Артемида 2“. Това е ключова стъпка към ново кацане на Луната през 2028 г. и подготовка за пилотиран полет до Марс около 2040 г.

София отвори нов полигон, където децата играят и учат правилата на пътя

В столичния квартал „Сердика“ отвори нов полигон, където децата могат да учат правилата на пътя чрез игри. Съоръжението включва малки улици, реални пътни знаци и кръстовища, където децата карат колела и тротинетки.

„Евровизия“ завладява Азия

Любимият на всички музикален конкурс „Евровизия“ подготвя голяма изненада – той вече ще си има двойник и в далечна Азия.

Ледът в Антарктида издава звуци като странна песен

Учени откриха, че огромен леден шелф в Антарктида може да „пее“. Вятърът, преминаващ по повърхността на леда, създава вибрации, които произвеждат ниски, зловещи звуци, които могат да бъдат записани със специални уреди.

Фестивал на популярната култура в Канада

Хиляди фенове се събраха в Торонто, Канада, за голям фестивал, посветен на комикси, игри и популярна култура. Много от присъстващите бяха облечени като любими герои от филми, анимации и видеоигри, като някои ръчно изработени костюми са отнели над 100 часа работа.

Любопитно откритие: Октоподи могат да ловуват заедно с риби

Учени направиха изненадващо откритие – октоподи могат да ловуват заедно с риби, действайки като координиран екип. Октоподът претърсва укрития за плячка, докато рибите дебнат отвън, за да хванат всичко, което избяга.

СПОРТ

Кирил Милов и Семен Новиков отсъстват от предварителните заявки за европейското по борба

Кирил Милов и Семен Новиков не са включени в предварителните заявки за европейското първенство по борба в Тирана, Албания, в края на месец април. Това съобщи президентът на Българската федерация по борба Станка Златева.

Исторически футболен успех за Босна, Италия пропуска трети пореден Мондиал

Националният отбор на Босна и Херцеговина постигна най-големия успех в своята история, след като се класира за световното първенство през 2026 година, елиминирайки Италия след драматичен сблъсък, решен с дузпи.

Баскетбол: Олимпиакос спечелиха голямото дерби на Гърция, Оклахома Сити Тъндър победи Детройт Пистънс

Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос спечелиха гръцкото дерби срещу Панатинайкос със 101:94 като гост в среща от 23-ия кръг на гръцкото баскетболно първенство.

А отвъд океана Оклахома Сити Тъндър победи Детройт Пистънс със 114:100 след продължение. Шей Гилджъс-Александър поведе Тъндър с 47 точки, включително 13 в последната четвърт и 8 в продължението, осигурявайки 60-тата им победа в редовния сезон.

Йосиф Миладинов се връща в спорта след 15-дневна кома

Йосиф Миладинов е прекарал тежка бронхопневмония, която го е поставил в кома за 15 дни. Плувецът, който в началото на месеца обяви намерението си да се завърне в активния спорт, направи шокиращо разкритие ексклузивно за БНТ.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Католиците по света празнуват Великден
Откриха древни животни, които променят историята на еволюцията
Земята от Космоса: астронавтите на път към Луната показаха първите снимки
Популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови
Нова зона за разходки около Колизеума в Рим
Новините 03.04.2026 г.
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Католиците у нас празнуват Великден
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
