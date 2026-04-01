Новините 01.04.2026 г.

Акценти за деня:

НАСА се готви отново да изпрати хора около Луната след повече от 50 години. 4 Астронавти ще обиколят Луната с мисията „Артемида 2“. Това е ключова стъпка към ново кацане на Луната през 2028 г. и подготовка за пилотиран полет до Марс около 2040 г.

В столичния квартал „Сердика“ отвори нов полигон, където децата могат да учат правилата на пътя чрез игри. Съоръжението включва малки улици, реални пътни знаци и кръстовища, където децата карат колела и тротинетки.

Любимият на всички музикален конкурс „Евровизия“ подготвя голяма изненада – той вече ще си има двойник и в далечна Азия.

Учени откриха, че огромен леден шелф в Антарктида може да „пее“. Вятърът, преминаващ по повърхността на леда, създава вибрации, които произвеждат ниски, зловещи звуци, които могат да бъдат записани със специални уреди.

Хиляди фенове се събраха в Торонто, Канада, за голям фестивал, посветен на комикси, игри и популярна култура. Много от присъстващите бяха облечени като любими герои от филми, анимации и видеоигри, като някои ръчно изработени костюми са отнели над 100 часа работа.

Учени направиха изненадващо откритие – октоподи могат да ловуват заедно с риби, действайки като координиран екип. Октоподът претърсва укрития за плячка, докато рибите дебнат отвън, за да хванат всичко, което избяга.

СПОРТ

Кирил Милов и Семен Новиков не са включени в предварителните заявки за европейското първенство по борба в Тирана, Албания, в края на месец април. Това съобщи президентът на Българската федерация по борба Станка Златева.

Националният отбор на Босна и Херцеговина постигна най-големия успех в своята история, след като се класира за световното първенство през 2026 година, елиминирайки Италия след драматичен сблъсък, решен с дузпи.

Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос спечелиха гръцкото дерби срещу Панатинайкос със 101:94 като гост в среща от 23-ия кръг на гръцкото баскетболно първенство.

А отвъд океана Оклахома Сити Тъндър победи Детройт Пистънс със 114:100 след продължение. Шей Гилджъс-Александър поведе Тъндър с 47 точки, включително 13 в последната четвърт и 8 в продължението, осигурявайки 60-тата им победа в редовния сезон.

Йосиф Миладинов е прекарал тежка бронхопневмония, която го е поставил в кома за 15 дни. Плувецът, който в началото на месеца обяви намерението си да се завърне в активния спорт, направи шокиращо разкритие ексклузивно за БНТ.