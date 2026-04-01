Депутатите обсъждаха прекратяване на споразумението за сътрудничество с Украйна

В разгара на предизборната кампания депутатите се събраха извънредно гласуване, излъчено по БНТ 1. На заседанието не си спестиха обиди и грозни квалификации.

Като извънредна точка в дневния си ред приеха включването на проект на предложение, с което да задължат служебното правителство да прекрати подписаното на 30 март в Киев споразумението за сътрудничество между България и Украйна. До гласуване така и не се стигна, тъй като дебатите бяха прекратени заради липсата на кворум.

10-годишното споразумение за сигурност беше подписано по време на посещението на Андрей Гюров в Украйна. То предвижда съвместно производство в отбранителния сектор.

Вчера президентът Илияна Йотова остро разкритикува действията на служебната власт, за които не е била уведомена. Тя посочи, че подписването на международни споразумения трябва да става от редовно правителство след дискусия в парламента, а не от назначен служебен кабинет, с ограничен хоризонт на управление.