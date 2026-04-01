Марин Райков: Над България не летят бойни самолети

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
България е получила нота от Иран заради натовските самолети на летище "Васил Левски" в София. Това потвърди служебният заместник-външен министър Марин Райков в Министерския съвет, след като в Народното събрание една от парламентарно представените партии показа копие на документа и попита защо две седмици властта пази мълчание за него.

Получената нота от Иран не трябва да се използва като повод за търговия със страховете на българските граждани. Това увери пред медиите заместник-външният министър Марин Райков.

Марин Райков - служебен заместник-министър на външните работи: "С други думи, тази нота е факт, но не трябва в никакъв случай да бъде разглеждана като повод за някакви по-високи нива на притеснения. С иранската страна ние поддържаме, бих казал, едни ненакърнени дипломатически отношения. Няма снижаване на нивото на тези дипломатически отношения. Комуникацията тече по един естествен, макар и за тази специфична ситуация, начин."

Райков беше категоричен.

Марин Райков - служебен заместник-министър на външните работи: "На иранската страна е казвано и ще бъде и в бъдеще ясно разяснявано това, което всички ние знаем, а именно – България не е във война, не предстои да влиза в такава схема. Ако такъв беше случаят, Народното събрание трябваше да вземе решение. Такива намерения нито има, нито ще има."

Райков припомни още, че за разлика от други страни, включително и някои съседни, българският парламент не е одобрявал решения за подкрепа на военни действия в района на Ормузкия пролив. И отново обясни какви са военните самолети на столичното летище.

Марин Райков - служебен заместник-министър на външните работи: "Самолетите на летище „Васил Левски“ са част от предно разположение на НАТО. НАТО също не е във война в момента. И да подчертая – над България не летят бойни самолети, над България не се зареждат бойни самолети, които да участват във военни действия."

Марин Райков не разясни кога точно във външното ни министерство е получена тази нота.

