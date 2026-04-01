Неизвестни досега антични храмове на Перперикон ще бъдат изследвани това лято

Започна подготовката за новите разкопки на Перперикон през юни, след като за тях беше осигурено държавно финансиране. Четири месеца археолозите ще търсят още от тайните на свещения град, просъществувал близо 7000 години. Въздушни снимки са показали неизвестни досега антични храмове, разкри за „България в 60 минути“ ръководителят на проучванията - професор Николай Овчаров. Осигурените от държавата пари ще позволят археологическите проучвания на Перперикон да се проведат за 26-та поредна година. Това лято отново ще се работи в южния квартал на древния град. Мястото не е избрано случайно, защото там са концентрирани много антични храмове и обществени сгради.

проф. Николай Овчаров: „Излезе грандиозна кръгла сграда с диаметър повече от 15 метра, което тълкуваме като храм на Слънцето. Всъщност това е петият пореден античен храм от III - IV век, заедно с храма на Тракийския конник, на виното, на Митра, което ни показва, че малко преди да се приеме християнството в България на Перперикон буквално е имало бум на езическите култове.“

Освен за Перперикон държавата отпусна пари и за други приоритетни за България археологически обекти.

проф. Николай Овчаров: „Това е Хераклея Синтика, нашумяла през последните години, Рациария край Видин, Провадия – солниците, праисторическите, и два обекта, които ги добавихме допълнително, но са много интересни – Русокастро, където е станала една от най-големите битки край Бургас на цар Иван Александър, и църквата на Теодосий Търновски в Търново.“

Според проф. Овчаров българският културен туризъм продължава да е недооценен.

проф. Николай Овчаров: „Продължаваме да си говорим за нашите морета и гори, нямам нищо против тях, но културно-историческият туризъм на третата страна с най-много паметници, заедно с Гърция и Италия, по моя преценка трябва да бъде приоритет, на което и да е правителство, което идва в България.“

Археологическото лято на Перперикон отсега обещава да е много интересно. А подготовката за него вече е в ход.