Емил Дечев за случая "Петрохан-Околчица": "Тук големият отсъстващ е българската прокуратура"

Чете се за: 04:25 мин.
Служебният вътрешен министър обяви в ефира на БНТ, че вътрешен човек е помогнал на Пепи Еврото да избяга от страната СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН - ОКОЛЧИЦА" ВЪТРЕШНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕД ДЕПУТАТИТЕ

На извънредното заседание народните представители изслушаха и вътрешния министър Емил Дечев по казуса "Петрохан-Околчица". По-рано през деня в ефира на "Денят започва" той обяви, че вътрешен човек е помогнал на Петьо Еврото да избяга от страната.

Служебният вътрешен министър смята, че големият въпрос по казуса "Петьо Еврото" е как бившият следовател е успял да избяга.

Емил Дечев, служебен вътрешен министър: "Как се получи теч на информация от МВР, как той разбра, че се подготвя операция по залавянето му. Естествено от вътрешен човек в МВР. Кой е този вътрешен човек? Когато му дойде времето ще го обявим."

Все още не е ясно къде се намира в момента бившият следовател. Следи от Петьо Петров на територията на Сърбия няма, категоричен е Дечев. Преди да бъде обявен за издирване, през август 2021-ва, бившият следовател е бил засечен на границата със Северна Македония.

Емил Дечев, служебен вътрешен министър: "Сутринта Петров заедно с друго лице от мъжки пол пресичат българо-македонската граница на пункт Златарево и от България влизат в Северна Македония. Вечерта същата кола със същите две лица едното от които Петьо Петров се връща в България, но вече има трето лице в колата и това е Емилия Русинова. По данните, които имаме до момента, може да се направи извод за безспорна голяма близост между Русинова и Петров. Най-малкото приятелска, а може би и по някои други интереси."

По друг случай - "Петрохан" - Емил Дечев критикува държавното обвнение.

Емил Дечев, служебен вътрешен министър: "Тук големият отсъстващ е българската прокуратура. Само прокурора има право да оповестява данни по едно досъдебно производство."

В парламента вътрешният министър обясни: за ръководител на Института по криминалистика е назначен човек с по-голям управленски опит от досегашния директор.

Емил Дечев, служебен вътрешен министър: "Директорът на Националният институ по криминалистика не извършва експертизи. Много по-голямо знаечние за разкриване на обективната истина по това престъпление, тази човешка трагедия имат съдебно-медицинските експертизи, балистичните експертизи."

Кремена Илиева, заемала доскоро поста директор на Института по криминалистика: "Бяха възложени общо 52 експертизи, които касаят тези два случая. Доминиращата част от тях вече са финализирани. Тук ще опровергая министъра, че директора не участва в процесуално-следствени действия. Натиск както върху мен, така и върху експертите не е бил оказван."

Главният секретар на МВР отчете: между 300 и 600 % по-добри резултати в борбата с изборните нарушения в сравнение с вота през 24-та. 19 дни преди изборите са получени 807 сигнала. Образувани са 218 досъдебни производства, задържаните са 116 и са съставени 1958 протокола.

Георги Кандев - и.д. главен секретар на МВР: "Проведени са 140 специализирани полицейски операции срещу 146 такива за изборите от 2024г. Което показва, че с по-малко ресурс ние постигаме в пъти по-добри резултати."

7 души са задържани при поредна акция срещу купения вот - този път в ботевградското село Новачене. А във Варненско - задържаните са 10.

По темата работиха Милена Кирова и Тихомир Игнатов

#разследване Петрохан-Околчица #Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи # Народно събрание #Петьо Петров - Пепи Еврото #изслушване

