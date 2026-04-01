НАСА се готви отново да изпрати хора около Луната

НАСА се готви отново да изпрати хора около Луната след повече от 50 години. 4 Астронавти ще обиколят Луната с мисията „Артемида 2“.

Това е ключова стъпка към ново кацане на Луната през 2028 г. и подготовка за пилотиран полет до Марс около 2040 г.

Часове до момента, в който НАСА отново ще пише история като изпрати четирима астронавти на обиколка в орбитата на Луната. Предвижда се мисията „Артемис 2“ да стартира от космическия център „Кенеди“ във Флорида на борда на 98-метровата Space Launch System – най-мощната ракета, която НАСА някога е изстрелвала.

Екипажът на кораба „Орион“ се състои от специалистите на мисията – американката Кристина Кук и канадецът Джереми Хансен, както и пилотът Виктор Глоувър и капитанът Рийд Уайзман, също американци. А прозорецът за изстрелване се отваря утре.

Очаква се мисията да продължи около 10 дни, през които „Орион“ да направи няколкодневно прелитане около Луната преди да поеме по траектория на „свободно връщане“ – път, който естествено завърта космическия кораб обратно към Земята, без необходимостта от допълнително задвижване.

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
6
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: По света

Католиците по света празнуват Великден
Католиците по света празнуват Великден
Откриха древни животни, които променят историята на еволюцията Откриха древни животни, които променят историята на еволюцията
Чете се за: 01:20 мин.
Земята от Космоса: астронавтите на път към Луната показаха първите снимки Земята от Космоса: астронавтите на път към Луната показаха първите снимки
Чете се за: 00:52 мин.
Популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови Популацията на делфините в Черно море все още не може да се възстанови
Чете се за: 01:20 мин.
Нова зона за разходки около Колизеума в Рим Нова зона за разходки около Колизеума в Рим
Чете се за: 00:30 мин.
Новините 03.04.2026 г. Новините 03.04.2026 г.
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се...
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята "Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на рекордно разстояние от Земята
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Католиците у нас празнуват Великден
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
