НАСА се готви отново да изпрати хора около Луната след повече от 50 години. 4 Астронавти ще обиколят Луната с мисията „Артемида 2“.

Това е ключова стъпка към ново кацане на Луната през 2028 г. и подготовка за пилотиран полет до Марс около 2040 г.

Часове до момента, в който НАСА отново ще пише история като изпрати четирима астронавти на обиколка в орбитата на Луната. Предвижда се мисията „Артемис 2“ да стартира от космическия център „Кенеди“ във Флорида на борда на 98-метровата Space Launch System – най-мощната ракета, която НАСА някога е изстрелвала.

Екипажът на кораба „Орион“ се състои от специалистите на мисията – американката Кристина Кук и канадецът Джереми Хансен, както и пилотът Виктор Глоувър и капитанът Рийд Уайзман, също американци. А прозорецът за изстрелване се отваря утре.

Очаква се мисията да продължи около 10 дни, през които „Орион“ да направи няколкодневно прелитане около Луната преди да поеме по траектория на „свободно връщане“ – път, който естествено завърта космическия кораб обратно към Земята, без необходимостта от допълнително задвижване.