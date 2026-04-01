Часове преди старта: НАСА се готви за мисията "Артемис-2" до Луната

Започна официалното обратно броене до началото на мисията "Артемис-2" до Луната.

На борда на совалката ще има четирима астронавти и това ще е първата пилотирана мисия до естествения спътник на Земята от повече от 50 години насам. Според предварителните изчисления вероятността за успешен старт е 80%.

Очаква се мисията да продължи 10 дни. През това време американците Кристина Кук, Виктор Глоувър и Рийд Уайзман, както и канадецът Джереми Хансен ще обиколят Луната няколко пъти.



