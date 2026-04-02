Почина големият композитор Михаил Белчев
Откриха откраднотото от музей в Нидерландия златно румънско съкровище

Съдебни източници са потвърдили информацията пред румънска медия

Златното съкровище от Румъния, откраднато в Нидерландия миналата година, е било открито, съобщи Диджи 24, като се позовава на нидерландски медии. Съдебни източници са потвърдили информацията пред румънската медия.

Открити са златният шлем от Коцофенещ (V-IV век пр. н. е.) и две от трите златни дакийски гривни. Шлемът е леко повреден.

Дакийските златни артефакти от Сармизеджетуса Реджия (втората част на I век пр. н. е.) изчезнаха от музея „Дрентс“ в нидерландския град Асен на 25 януари 2025 г. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто", организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата румънският министър на културата Наталия Интотеро уволни директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну.

Кражбата на съкровища от Румъния предизвика международен шок. По случая бяха арестувани седем души, а трима заподозрени остават в ареста.

Правителството на Нидерландия плати 5,7 милиона евро обезщетение за откраднатите румънски златни артефакти.

