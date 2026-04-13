Бойко Величков: Качеството не бе такова, че отборите да се срамуват

Бойко Величков оправда предпазливостта между ЦСКА и Левски във Вечното дерби в Първа лига. „Армейците“ сътвориха равенство със „сините“ след 1:1 на Националния стадион „Васил Левски“. Спортният директор на тима от Борисовата градина е на мнение, че качеството не е такова, че двата отбора да се срамуват.

"Със сигурност можем да бъдем доволни за това, че стигнахме в края до точката, заради факта, че изоставахме. Ние бяхме наясно, че ще влезем в четворката, наваксвайки много точки дотук през сезона. Но най-важното е да сме на позиция в края, в която да можем да играем в Европа", заяви Величков.

"Смятам, че днес в никакъв случай качеството не бе такова, че да се срамуват отборите от показаното", добави той.

