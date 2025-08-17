БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Леандро Годой: Периодът е лош, но всичко ще се промени

Чете се за: 06:25 мин.
Спорт
Гладен съм за големи неща, заяви едно от новите попълнения на ЦСКА.

Леандро Годой: Периодът е лош, но всичко ще се промени
Снимка: startphoto.bg
Леандро Годой смята, че ЦСКА ще се измъкне от лошия период, в който се намира. Аржентинецът, който подсили атаката на „армейците“ в началото на настоящия месец, увери феновете, че трябва да са спокойни.

Пред официалния сайт на „червените“ нападателят даде дълго интервю, в което сподели, че е гладен и амбициран за големи неща.

„Зареден съм с огромно желание и амбиция. Гладен съм за големи неща – да стана пак голмайстор на първенството, да печеля мачове. В главата ми са само победи. Имаме отбор с много добри футболисти, които ме приеха страхотно. Сега периодът е лош, но всичко ще се промени. Футболистите, треньорският щаб и всичко в клуба се подрежда по най-добрия начин и нямам съмнения, че ситуацията скоро ще е друга. Нека феновете да бъдат спокойни. Да, клубът е много голям и очакванията са огромни, но ние сме решени да преодолеем трудностите и да продължим напред“, сподели той.

Кошмара, както е известен футболистът, определи трансфера си в състава на тима от Борисовата градина като най-голямата стъпка в кариерата му.

Чувствам се щастлив. Това е голяма стъпка в кариерата ми, най-добрата, която мога да направя. Както казах и при представянето ми, вече съм в най-големия клуб в България. Щастлив съм, нямам търпение и съм амбициран да постигна целите пред клуба – в индивидуален план и с отбора. Наслаждавам се на момента."

Той се върна и назад в своя професионален път, който преминава през легендарни клубове като Бока Хуниорс и Расинг.

"Всички знаем какъв клуб е Бока. Прекарах там 7 страхотни години, бях още дете. Там успях да науча много неща и да израстена като футболист. Расинг е клубът, който повярва в мен и ми даде възможността да се развия като футболист. Там дебютирах в големия футбол, успях да играя и в Копа Либертадорес. Това ми помогна да израстена по-бързо и да узрея, тъй като ми дадоха шанс да играя във важни двубои. Сега обаче мислите ми изцяло са насочени към ЦСКА. Концентрирам съм върху целите, които сме си поставили и нещата, които трябва да постигнем.“

"Футболът (в Аржентина и в България) е различен. Не мога да кажа, че на едното място е по-добър или по-лош. Във всяка лига се играе по-различен начин. Вече повече от две години съм в българското първенство и мога да кажа, че нивото е много добро. Има отбори с истинска класа, а аз имам шанса да съм в най-големия клуб в България. Нямам съмнение, че ще сме в битката за важните цели. За малкото време, през което съм тук, се убедих, че в състава ни има добри футболисти. Сега сме в лоша серия, но съм сигурен, че нещата ще се променят“, отчита той.

Той вече няма търпение да опита тръпката и от най-големия мач у нас – дербито между ЦСКА и Левски.

Да, това е Бока – Ривър на България. Дербито ви е страхотно. В него има всичко – като във всеки голям мач. Хората го чакат с еуфория, с огромно желание любимият отбор да спечели. Вече съм част от единия отбор и ще се насладя на усещането“.

След като спечели голмайсторския приз през последния сезон, сега Леандро не смята да намаля критериите.

„Благодарен съм на Берое за страхотния сезон. Това също е много важен клуб за мен и се радвам, че успях да помогна. Сега обаче съм в ЦСКА и най-важното е да успеем да постигнем това, което всички искаме. Разбира се, всеки от нас има и персонални цели. Моите са всяка година да ставам по-добър и сега искам да вкарам повече от тези 18 гола, които отбелязах през миналото първенство. Разбира се, ще се опитам отново да стана голмайстор №1, да спечелим всички мачове. Както казах, всеки иска да става по-добър и моята амбиция е точно тази“, добавя нападателят и разкрива, че най-красивият гол в кариерата му досега е този срещу Левски с екипа на Берое.

А как приема прякора си?

Започнаха да ми викат Кошмара в Берое. За мой късмет всичко се разви добре, успях да оправдая този прякор и сега вече съм свикнал с него."

Феновете на ЦСКА вече са нетърпеливи да видят Кошмара в действие заедно с Йоанис Питас:

Убеден съм, че Питас е един от най-добрите нападатели в първенството. Няма никакъв проблем да играем един до друг, ще се чувствам страхотно. Всички знаят това, не казвам нищо изненадващо. Ако си партнираме, ще е по-лесно и за мен. Разбира се, последната дума е на треньора, ще изпълняваме това, което той иска. Но аз бих играл с удоволствие с него, вече си говорихме и дано да имаме тази възможност. Би било чудесно", коментира Годой.

#Първа лига 2025/2026 #Леандро Годой #ПФК ЦСКА

