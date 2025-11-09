Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло

Ландо Норис Норис триумфира в Гран при на Сао Пауло във Формула 1. Така пилотът на Макларън увеличи своята преднина на върха във временното класиране. Британецът потегли от полпозишън и въпреки че бе подложен на натиск от италианеца Кими Антонели (Мерцедес) и съотборника си Оскар Пиастри, успя да постигнe седмата си победа през сезона и втора поредна след тази в Мексико.

Втори на 10.388 секунди зад него завърши Антонели, но пилотът на деня определено бе световният шампион за последните четири години Макс Ферстапен с Ред Бул. Нидерландецът потегли от алеята към бокса, избра стратегия с три спирания и в крайна сметка се пребори за третото място, като остана на само 10.750 секунди от победителя.

Още от началото Норис успя да избяга от преследвачите си, а зад него настъпи традиционният за пистата "Интерлагос" хаос. Още в първата обиколка отпадна представителят на домакините от Бразилия Габриел Бортолето със Заубер, а в петата състезанието напусна и Шарл Льоклер с Ферари. За "черните кончета" уикендът се оказа крайно разочароващ, тъй като в средата на състезанието отпадна и другият пилот на тима - ветеранът Люис Хамилтън.

От това най-добре се възползва Ферстапен, който методично печелеше позиция след позиция. Той успя да се пребори с австралиеца Пиастри и с британеца Джордж Ръсел с Мерцедес, за да заеме последното място на подиума. Ръсел пък завърши четвърти пред Пиастри и намали значително шансовете на пилота на МакЛарън да се пребори за първа световна титла.

В генералното класиране Ландо Норис води с 390 отчки, пред Пиастри с 366 и Ферстапен с 341.

Следващият кръг от сезона е на 22 ноември в Лас Вегас, а до края предстоят още стартовете в Катар и Абу Даби.