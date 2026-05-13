Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Злато за Георги Мърков - младши на европейското по борба в Самоков

Родният талант надви германец на финала в Самоков при в категория до 60 килограма.

злато георги мърков младши европейското борба самоков
Снимка: startphoto.bg
Георги Мърков – младши триумфира с титлата на европейското първенство по борба за кадети в Самоков. Българинът спечели златото на финала до 60 килограма в класическия стил. Той пребори Кристиано Либзейт с 1:1, като първи взе точката, което бе достатъчно да ликува след края на схватката.

Преди това Мърков, който е внук на олимпийския шампион Георги Мърков, записа още три победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украйна. Мърков започна турнира на 60 кг с победа с 6:4 срещу арменеца Самвел Тоноян, след което българският национал надделя с техническо превъзходство срещу руснака Михаил Степанов в рамките на 43 секунди във втората част. На полуфиналите Мърков отново не използва всички четири минути и надделя с 8:0 над украинеца Артьом Желобков.

За младия състезател в класическия стил това е първото отличие от голямо първенство. А още по-ценно е, че успя да го направи в дебюта си при кадетите. През миналата година талантът стана пети на европейското за момчета.

#Георги Мърков - младши #Европейско първенство по борба за кадети до 17 г.

Георги Мърков - младши: Този медал ми струва всичките тренировки
Георги Мърков - младши: Този медал ми струва всичките тренировки
Станка Златева за титлата на Георги Мърков - младши: Големите шампиони възпитават шампиони
Спортни новини 13.05.2026 г., 20:50 ч.
270 състезатели ще вземат участие на Държавнто първенство по спортно ориентиране
Игор Ариета над всички в петия етап от Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)
Станислав Митков отпадна на четвъртфиналите на европейското по олимпийско таекуондо
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Борисов и Пеевски вече са без охрана и от НСО и от МВР
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Заради гастроентерит: Повече от 1000 души са блокирани на круизен...
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
