Заради масирани руски удари в Закарпатието Словакия затвори границата си с Украйна

Словакия затвори за два часа днес границата си с Украйна на фона на руските въздушни атаки в Закарпатска област и град Ужгород.

Решението бе взето от съображения за сигурност.

Според украинския лидер Володимир Зеленски срещу страната му в сряда са били изстреляни поне 800 дрона, а жертвите са най-малко шест.

В Закарпатска област, която граничи и с Унгария, живеят голяма част от представителите на унгарското малцинство в Украйна.

Новият унгарски премиер Петер Мадяр осъди "най-строго" руските нападения срещу украинската Закарпатска област, където живеят много унгарци. Мадяр съобщи, че в четвъртък сутринта унгарското външно министерство привиква по случая руския посланик в Будапеща.

По-рано руските действия в Закарпатска област осъди и унгарския външен министър Анита Орбан.