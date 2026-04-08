Александър Везенков: Ще се чувствам като у дома си

Александър Везенков отбеляза, че се чувства странно преди мача на Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в Евролигата. Срещата от 36-ия кръг ще бъде изиграна утре (четвъртък) от 19:30 часа в „Арена 8888“, а лидерът на гърците сподели, че ще се опита да се изживее момента пред родна публика.

Българският национал говори пред медиите на Летище София, където заяви, че „червено-белите“ трябва да си свършат работата по пътя към спечелването на редовния сезон. Крилото сподели, че ще се опита да се чувства като удома си.

„Чувствам се малко странно, защото съм свикнал да пътувам навсякъде. Разбирам, че мачът е специален за всички. Надявах се той да не е от значение за нашата позиция в Евролигата, за да се насладя малко повече, но знаем, че играем един финал. Да играя пред родна публика, приятели, роднини и хората, които нямат възможността да гледат всеки ден Евролига и да ме гледат на живо, е нещо невероятно. Ще се опитам да се насладя колкото се може, но пак казвам, бизнесът е бизнес, важа е победата.“

Той коментира и разпродаването на почти цялото спортно съоръжение, както и присъствието на мачове от турнира на богатите в България.

„Според мен това много помага на българския баскетбол, защото идват играчи и отбори, които да не се лъжем, никога нямаше да дойдат в България, ако не се беше случило това с Апоел. Мисля, че хората идват и гледат. Да, утре е по-специален мач за всички, но се надявам това да помогне на българския баскетбол по някакъв начин, да се вдигне нивото и интереса към баскетбола. Не знам как ще изглежда залата утре, просто ще се опитам да се изолирам, да се концентрирам и да изживея момента, когато дойде. Ако започна да го мисля отсега, ще се развълнувам. В моя живот се опитвам да живея за момента и ще изчакам утре да стане 19:30, за да го изживеем всички заедно, което е най-правилното.“



„По-специално, по специфично, това няма да е типичният гостуващ или домакинстващ мач, на който съм свикнал. Ще видя лица, които виждам, само когато играем с националния отбор. Чакам да видя как ще изглежда залата, как ще се напълни и знам, че ще се чувствам като у дома. Това ще ни помогне“, допълни още българинът.

„Мисля, че не е трудно да се изолирам, свикнал съм. Програмата е една и съща, трябва да се спазват всички неща, които правим и в другите държави, защото мачът е от голямо значение и битка за първото място. Макар че всичко изглежда много хубаво и прекрасно, тази среща е една война и ние трябва да я спечелим."

А дали подготвя своите съперници от гледна точка на това, че „червено-белите“ ще са като домакини, роденият в Никозия играч отговори така:

„Говорихме си, те също са развълнувани и очакват да видят как ще е мачът. Ако не се лъжа, с Панатинайкос имаше най-много фенове. Утре ще е нещо различно и ще чакаме да видим как изглежда.“

„Форматът на Евролигата е такъв, че няма значение след една седмица дали си първи или четвърти, просто започваш да играеш в плейофите. Имаме още една седмица, трябва да спечелим в оставащите два мача и да се подготвяме за плейофите. Здрав съм почти на 100%, обичам да играя във всички мачове. Надявам се до края на сезона да съм здрав.“



Синът на Сашо Везенков коментира и продължаващото проклятие, при което победителят в редовния сезон на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, не става шампион.