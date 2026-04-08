Олимпиакос идва в София без Фурние за мача с Апоел Тел Авив

Гръцкият гранд Олимпиакос ще бъде без една от звездите си Еван Фурние за гостуването срещу Апоел Тел Авив в София от баскетболната Евролига.

Френският гард не е пътувал с отбора за България заради стомашни проблеми, съобщават гръцките медии. През настоящия сезон Фурние има средни показатели от 11.1 точки, 1.7 борби и 2.8 асистенции в турнира.

Извън сметките на тима са още Янулис Ларендзакис, както и контузените Монте Морис и Тайрик Джоунс.

Двубоят от 37-ия кръг на надпреварата ще се играе на 9 април от 19:30 часа в зала "Арена София“, като Олимпиакос временно оглавява класирането с баланс 24 победи и 12 загуби.