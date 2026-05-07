Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 04:00 мин.
Реал приключи българската авантюра на Апоел по пътя към Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)

Испанците този път не сгрешиха в Ботевград срещу израелците и се завърнаха на голямата сцена в турнира на богатите.

Реал Мадрид също продупчи билета си за Финалната четворка в Евролигата. Съставът на Серджо Скариоло пречупи Апоел Тел Авив с 87:81 в четвъртия мач от четвъртфиналите, който се изигра в „Арена Ботевград“. Испанците държаха съдбата в своите ръце през цялата среща, отблъсвайки всички опити за обрат от страна на състава, воден от Димитрис Итудис, за да сложат край на участието му не само в турнира на богатите в дебютния му сезон, но и на българския му престой.

Това се оказа достатъчно за мадридчани да приключат серията с 3:1 победи срещу израелците в плейофите. Така „белите“ намериха място в Топ 4 от заключителната фаза на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент за първи път след 2-годишна пауза и общо 15-и път в своята история. Реал вече мисли за полуфиналите, където ще срещне победителя от двойката, противопоставяща Панатинайкос – Валенсия, като към момента гърците водят с 2:1 успеха.

Дан Отуро бе главната атракция в началните минути и символичните домакини докосваха двуцифрената преднина. Марио Хезоня, Чука Океке, Факундо Кампацо и Тео Маледон имаха други намерения, които материализираха в обрат и аванс от 2 точки в края на дебютната част.

Соловите изпълнения на Трей Лайълс, Усман Гаруба и Маледон вдъхновиха испанците да търсят двуцифрена разлика в хода на втория период. Василие Мицич и Отуро спряха пропадането на израелците, но Андрес Фелис и Кампацо отговориха на предизвикателството, за да могат мадридчани да се приберат в съблекалнята при 46:36.

Гаруба често попадаше под светлините на прожекторите на старта на второто полувреме, оставяйки водачеството в редиците на „белите“. Макар нова доза пробуждане отново от страна на Мицич и Отуру, „червените“ пак удариха на камък за обрат, а Маледон се възползва и „лос бланкос“ се отскубнаха с 10 точки след 30 минути игра.

Двуцифреният аванс продължи да цари в испанския лагер и за начало на финалната десетка. Пореден опит за щурм, дело на Кеслар Едуардс, Илайджа Брайънт, Мицич и Отуро, върна надеждите на тима от Тел Авив, че е способен на късен обрат, но Хезоня и Гаруба убиха тези мечти до финалната сирена.

Усман Гаруба даде тон на Реал с 16 точки и 6 борби. Марио Хезоня и Тео Маледон отбелязаха по 14 точки, Факундо Капмацо остави на сметката си 11, 5 борби и 7 асистренции. Трей Лайълс реализира 10.

Дан Отуру блесна за Апоел с 29 точки и 7 борби. Василие Мицич приключи с 18, 7 овладени под двата ринга топки и 11 асистенции. Илайджа Брайънт наниза 12 точки, Кесуар Едуардс има 10 и 5 овладени под двата ринга топки.

#Плейофи Евролига 2026 #БК Апоел Тел Авив #БК Реал Мадрид

