ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Валенсия отказа да се предаде и възстанови баланса на силите с Панатинайкос

Испанците заличиха изоставането си на четвъртфиналите срещу гърците в Евролигата.

Валенсия отказа да се предаде и възстанови баланса на силите с Панатинайкос
Валенсия възкръсна в плейофите на Евролигата. Баскетболистите на Педро Мартинес издържаха срещу Панатинайкос с 89:86 в четвъртия четвъртфинален мач. В „Телеком Център“ испанците държаха лидерството в ръцете си през огромна част от двубоя, но едва в края се докопаха до ценната победа, разочаровайки за втори пореден път момчетата на Ергин Атаман.

Така „портокалите“ се върнаха от тежка ситуацията и изравниха серията до 2:2 победи с гърците. Петият решителен мач ще бъде на испанска територия, като ще бъде изигран на 12 май (вторник).

Жан Монтеро и Камерън Тейлър се постараха гостите да се поздравят с двуцифрена разлика в началото. Домакините не бяха в състояние да отговорят подобаващо и испанците се откъснаха с 11 точки след 10 минути игра.

„Портокалите“ диктуваха събитията на паркета и във втората част, когато често се радваха на двуцифрена разлика. Рецитал на Джеди Осман върна увереността на гърците, но „оранжевите“ не се огънаха за 44:37 в тяхна полза на голямата почивка.

Кендрик Нън и Осман обединиха усилия, за да поведат „детелините“ към пълния обрат. Монтеро напомни за себе си и се погрижи участникът в Лига Ендеса да си върне водачеството, което бе материализирано в 4 точков актив преди началото на последния период.

Осман и Нън дадоха да се разбере в хода на финалната десетка, че „зелените“ не са готови да се предадат, тъй като равенството светна на таблото. Нейтън Роувърс, Бракстън Кей и Монтеро дадоха поредната глътка въздуха на испанците, този път с по-малко от 4 минути до края. Найджъл Хейс-Дейвис взе нещата в свои ръце и отборът от Атина отново се върна в играта за актив от минус 2. Последва по една успешна атака, а точен наказателен удар на Матю Костело вдигна разликата на домакините с точка. В последната атака Хейс-Дейвис не успя зад дъгата и всичко свърши.

Жан Монтеро нямаше спиране за Валенсия със своите 29 точки, 7 борби, 7 асистенции и 4 успешни стрелби зад дъгата. Бракстън Кейн наниза 12 точки, Хайме Прадиля има 10.

Джеди Осман отговори за гърците с 26 точки. Кендрик Нън добави 19, Найджъл Хейс-Дейвис завърши с 12.

