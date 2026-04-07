Везенков блесна по навик, Олимпиакос с билет за плейофите в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков отново бе един от водещите фактори и помогна на Олимпиакос да си проправи път до плейофите в Евролигата. Българинът и неговите съотборници подчиниха Реал Мадрид със 102:89 в среща от 36-ия кръг, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Гърците се радваха на солидно предимство и с изключение на втората четвърт, в която допуснаха най-големия си спад, ликуваха в края на мача за две поред, нанасяйки второ последователно поражение на състава, воден от Серджо Скариоло.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран в стартовата петица и не пропусна да блесне. Крилото се прибра в съблекалнята с 24 точки, 9 борби, 1 асистенция и 2 откраднати топки за 26 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/6 от средно разстояние, 3/5 отвъд дъгата и 5/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас утвърди еднолично на върха във временното класиране в турнира на богатите с 24 победи и 12 загуби, а испанците се смъкнаха до петото място с 22 успеха и 14 поражения. На 9 април (четвъртък) Везенков и компания ще имат визита в София, където ще срещнат Апоел Тел Авив в най-чакания мач от българските фенове, докато Реал ше има визита на Фенербахче.

The FIRST team to secure their playoff ticket! @Olympiacos_BC pic.twitter.com/R791o1gy8v — EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026

Александър Везенков и Тайлър Дорси превърнаха откриващите минути в шоу за домакините, за които натрупването на двуцифрената разлика се оказа лесна задача. Усилията на Габриел Дек и Трей Лайлс не дадоха никакъв оптимизъм за гостите, а гърците продължиха в същия дъх по пътя към аванс от 12 точки в края на встъпителния период.

12-2 run in the first 2:30 of the game #RivalrySeries pic.twitter.com/0vKsz01g9e — EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2026

Испанците реагираха светкавично, особено в офанзивен план, където под светлините на прожекторите попаднаха Валтер Таварес и Лайс, за да провокират не само подема, но и пълния обрат. Последва отговор на Везенков и Дорси, които измъкнаха „червено-белите“ от нокдауна и се погрижиха да се оттеглят в съблекалнята при 49:42.

Дорси и Везенков показаха, че не са забравили как се вкарва и на старта на третата част, когато тимът от Пирея намери пътя към нова двуцифрена разлика. Опитите на мадридчани да отвърнат на удара изглеждаха като трудна задача и действащите шампиони на Гърция си извоюваха 15-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт домакините властваха все по-сериозно и остатъкът от мача бе само за протокола.

Големият герой за гърците се оказа Тайлър Дорси, който нямаше спиране. Американският гард се разписа с върховите в неговата кариера с 37 точки, включително и със 7 успешни стрелби от далечна дистанция. Шакил МакКисик го допълни с 10.

Трей Лайълс отговори за Реал с 22 точки, като наниза 6 успешни шута от далечна дистанция. Валтер Таварес финишира с 15 и 9 борби, Факундо Кампацо реализира 14.