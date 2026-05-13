БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 02:02 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболист на БУБА получи покана да играе за Панатинайкос във финалите на младежката Евролига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Кристиян Занов бе част от Ботев Враца в НБЛ.

Кристиян Занов
Снимка: bubabasket.com
Слушай новината

Огромно признание получи възпитаникът на школата на БУБА Баскетбол Кристиян Занов. Центърът на юношеския отбор на клуба бе поканен да играе за гръцкия гранд Панатинайкос във финалите на младежката Евролига в Атина, съобщиха от БУБА.

Поканата е пристигнала с писмо от директора на Академията на Панатинайкос Михалис Раховицас, добавиха от клуба.

„Бихме искали да поканим вашия състезател Кристиян Занов да се включи в нашия отбор във финалната фаза на Adidas Next Gen Euroleague, който ще се проведе в Атина от 21 до 23 май в Атина“, се казва в официалното писмо от гръцкия гранд.

Занов, който в българската Национална баскетболна лига бе част от състава на Ботев 2012 Враца, ще трябва да се присъедини към „детелините“ на 15 май, за да се включи в тренировките на отбора.

Треньор на младежкия тим на Панатинайкос е Николас Рингос. Сред центровете на тима е високият 209 см играч от Гвинея Мохамед Сила.

Първият мач на гръцкия отбор на турнира в Атина предстои на 21 май от 14:30 часа срещу френския Поле ИНСЕП Париж. На 22 май Панатинайкос ще играе срещу словенския Цедевита Олимпия Любляна, а на 23 май предстои двубой с младежите на Реал Мадрид.

#БК БУБА #БК Панатинайкос

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
1
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
2
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
3
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
4
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари
5
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
6
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Баскетбол

Сан Антонио Спърс си върна аванса в серията с Минесота Тимбърулвс
Сан Антонио Спърс си върна аванса в серията с Минесота Тимбърулвс
Рилски спортист удвои преднината си в полуфиналната серия Рилски спортист удвои преднината си в полуфиналната серия
Чете се за: 01:57 мин.
ЛеБрон Джеймс: Не знам как изглежда бъдещето ми ЛеБрон Джеймс: Не знам как изглежда бъдещето ми
Чете се за: 01:27 мин.
Оклахома Сити Тъндър отново ще играе на финала в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър отново ще играе на финала в Западната конференция
Чете се за: 03:57 мин.
Déjà vu: Балкан отново разби сърцето на Черно море в плейофите Déjà vu: Балкан отново разби сърцето на Черно море в плейофите
Чете се за: 04:30 мин.
Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец
Чете се за: 06:07 мин.

Водещи новини

Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание Борбата със спекулата и високите цени – на фокус в Народното събрание
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая „Петрохан“ Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая „Петрохан“
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Правителството търси спешен изход от кризата с обработката срещу...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Първият полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ