Баскетболист на БУБА получи покана да играе за Панатинайкос във финалите на младежката Евролига

Огромно признание получи възпитаникът на школата на БУБА Баскетбол Кристиян Занов. Центърът на юношеския отбор на клуба бе поканен да играе за гръцкия гранд Панатинайкос във финалите на младежката Евролига в Атина, съобщиха от БУБА.

Поканата е пристигнала с писмо от директора на Академията на Панатинайкос Михалис Раховицас, добавиха от клуба.

„Бихме искали да поканим вашия състезател Кристиян Занов да се включи в нашия отбор във финалната фаза на Adidas Next Gen Euroleague, който ще се проведе в Атина от 21 до 23 май в Атина“, се казва в официалното писмо от гръцкия гранд.

Занов, който в българската Национална баскетболна лига бе част от състава на Ботев 2012 Враца, ще трябва да се присъедини към „детелините“ на 15 май, за да се включи в тренировките на отбора.

Треньор на младежкия тим на Панатинайкос е Николас Рингос. Сред центровете на тима е високият 209 см играч от Гвинея Мохамед Сила.

Първият мач на гръцкия отбор на турнира в Атина предстои на 21 май от 14:30 часа срещу френския Поле ИНСЕП Париж. На 22 май Панатинайкос ще играе срещу словенския Цедевита Олимпия Любляна, а на 23 май предстои двубой с младежите на Реал Мадрид.