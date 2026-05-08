Серджо Скариоло: Знаем кои сме - отиваме в Атина, за да се борим за титлата

Реал Мадрид си осигури място във Финалната четворка на Евролигата по баскетбол за мъже, след като спечели серията срещу Апоел Тел Авив с 3-1 победи. Испанският гранд стигна до успех с 87:81 в четвъртия мач, игран в "Арена Ботевград“, и затвърди мястото си сред най-добрите четири отбора в турнира.

Старши треньорът Серджо Скариоло отдаде заслуженото на съперника, подчертавайки трудността на серията.

"Искам да поздравя Апоел Тел Авив. Те бяха ожесточени противници и това прави победата ни още по-ценна. В четвъртия мач имахме превъзходство от края на първата четвърт до самия край и показахме класа“, заяви Скариоло.

Италианският специалист акцентира и върху тежестта на настоящия сезон в Евролигата, който според мнозина е най-конкурентният до момента.

"Толкова много силни отбори и натоварена програма – това прави постижението ни още по-значимо. През последния месец бяхме сред най-добрите и успяхме да задържим това ниво. Поставихме Реал Мадрид там, където му е мястото“, допълни той.

Наставникът на мадридчани подчерта, че амбициите на клуба остават максимални преди решителната фаза на турнира.

"Знаем кои сме и каква е нашата история. Тя изисква да отидем в Атина и да се борим за трофея. Това е нашата цел“, категоричен бе Скариоло.

В полуфиналите Реал Мадрид ще срещне победителя от серията между Панатинайкос и Валенсия Баскет, където гръцкият тим води с 2-1 победи.

Другият сигурен участник във Финалната четворка е Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков, който очаква изхода от сблъсъка между Фенербахче и Жалгирис. Финалната четворка ще се проведе в Атина между 22 и 24 май.