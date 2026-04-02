Гершон Ябуселе потвърди желанието си да играе за Франция в предстоящите квалификации за световното първенство

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Чете се за: 01:50 мин.
Гершон Ябуселе
Снимка: БГНЕС
Гершон Ябуселе потвърди желанието си да играе за френския национален отбор в предстоящия квалификационен прозорец за световното първенство през 2027 г. това лято.

В интервю за L'Equipe, Ябуселе заяви, че „се ангажира да бъде там“ и се надява, че „всички ще бъдат на разположение“, подчертавайки, че "френският отбор трябва да се прегрупира след разочароващото си отпадане на последното европейско първенство", където бяха елиминирани на осминафиналите от Грузия.

„След случилото се миналото лято е важно всички да се държим заедно“, настоя капитанът на френския национален отбор на Евро 2025.

Франция обаче може да се сблъска с липсата на някои играчи, тъй като центърът на Анадолу Ефес Венсан Поарие разкри, че все още не е сигурно дали ще бъде на разположение поради здравословното си състояние.

„Моят приоритет остава здравето ми, защото сезоните са дълги. Напълно съм фокусиран върху лечението на коляното си, особено това лято. Ако се върна в добра форма и ме повикат, ще отида. Засега нямам конкретни планове или амбиции. Основното е да се чувствам по-добре“, каза Поарие.

Въпреки потенциалното отсъствие на някои от играчите си, Франция все още има един от най-силните състави в световния баскетбол. "Сините" разполагат със състезатели като Виктор Уембаняма, Матиас Лесорт, Муса Диабате, Алекс Сар, Максим Рейно и други.

