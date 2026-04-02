Полина Друмева: Националките имат изключителна мотивация за това, което следва

Психологът на националния отбор на България по баскетбол за жени Полина Друмева заяви, че състезателките имат мотивация за добро представяне и занапред.

Друмева говори за шансовете на състава във втория етап на европейските квалификации заедно със селекционера Таня Гатева и помощник-треньора Мануел Марков.

"Моята роля е изключително важна, защото освен физически човек се развива и психически. Момичетата са прекрасни, виждаме се веднъж-два пъти в месеца. Повечето са в чужбина. Нашата работа не е само по време на квалификационните прозорци, а продължава и междувременно. Относно жребия, аз съм много позитивна и не смятам, че един жребий може да бъде тежък, а напротив - погледнат с любопитство и предизвикателство най-вече към това, което ни очаква. Ние сме силни, вярваме си и мисля, че имаме същите способности. Момичетата се подготвят и работят върху себе си ежедневно", коментира Друмева.