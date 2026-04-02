Полина Друмева: Националките имат изключителна мотивация за това, което следва

Психологът на националния отбор на България по баскетбол за жени Полина Друмева заяви, че състезателките имат мотивация за добро представяне и занапред.
Друмева говори за шансовете на състава във втория етап на европейските квалификации заедно със селекционера Таня Гатева и помощник-треньора Мануел Марков.
"Моята роля е изключително важна, защото освен физически човек се развива и психически. Момичетата са прекрасни, виждаме се веднъж-два пъти в месеца. Повечето са в чужбина. Нашата работа не е само по време на квалификационните прозорци, а продължава и междувременно. Относно жребия, аз съм много позитивна и не смятам, че един жребий може да бъде тежък, а напротив - погледнат с любопитство и предизвикателство най-вече към това, което ни очаква. Ние сме силни, вярваме си и мисля, че имаме същите способности. Момичетата се подготвят и работят върху себе си ежедневно", коментира Друмева.
"При първата среща с момичетата им разказах една история, от която да направят изводи. Не само в баскетбола, но и други спортни направления българите са подценявани. Щабът ни е прекрасен, ние сме като един пъзел, който се допълва. Мотивация имат изключително много за това, което следва напред. Психически работим за мотивацията, за самочувствието, говорим за наследство, защото културната идентичност на българската нация е много голяма. Спортистите обичат някой да им казва, че могат", разкри тя.