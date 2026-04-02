Почина големият композитор Михаил Белчев
Таня Гатева: Смятам, че пикът на отбора ще бъде през ноември

Спорт
Селекционерът на България отличи възможностите на възпитаничките си и сподели очакванията си за евроквалификациите.

Таня Гатева
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на националния тим по баскетбол за жени на България Таня Гатева изрази увереност във възможностите на отбора и шансовете му за класиране на предстоящото европейско първенство през 2027 година.

Жребият определи във втория етап на квалификациите съставът на България да играе срещу Испания, Чехия и Хърватия, а мачовете започват през ноември.

"Смятам, че жребият няма как да е лек. Ние искаме да отидем на европейско първенство и е нужно да победим силни отбори. Ние се готвим от две години и абсолютно сме позитивни, че можем да успеем. Не искам да връщам времето какво е било, кой е бил шампион и какви звезди има. Ние сме се фокусирали върху нашата цел и нашата подготовка и смятам, че имаме отбор, който може да постигне тази цел", коментира Гатева.

"Няма нещо, което да ни е отказано от федерацията. Аз реших да играем в Пловдив, защото трябва да промотираме нашия спорт в различни градове. За мен националните отбори трябва да играят във всички градове, в които има възможност в България. Не може да играем само в Самоков и Ботевград, защото трябва направим нови центрове за женския баскетбол. Това беше моята цел, която беше одобрена от федерацията. Търсим по-добри лагери и контролни срещи, които да направим през лятото. Надявам се, че всичко ще бъде наред и аз вярвам в това", допълни наставникът.

Според нея възпитаничките трябва да дадат най-доброто от себе си, ако искат да постигнат резултати в предстоящите мачове.

"През лятото в подготовката имаме страшно много работа. Пикът на този отбор ще бъде точно ноември месец. Вярвам в това. Спрямо времето, което сме извървели смятам, че момичетата ще покажат това, което могат. С тези съперници трябва да сме много умни и дисциплинирани. Всичко трябва да се изпълнява тактически, защото всяка една грешка веднага се наказва. На нашите момичета им трябва още повече самочувствие да си повярват, че могат. Това е основното. Като цяло сме малко отрицателни и първата ни дума е как нещо няма да стане, а аз искам те да мислят обратното", добави старши треньорът.

Гатева вярва, че отборът ще се класира на еврошампионата.

"В тази връзка този формат на квалификациите наистина бе по-добър за нас. Дори да не се класираме, аз знам, че сме направили всичко за този отбор да изглежда на едно добро европейско ниво. Аз вярвам, че ще се случи", каза още специалистът.

Треньорът отличи и натурализираните състезателки на България.

"При нас всичко е наред по отношение на натурализираните състезателки. Момичетата са много мотивирани и искащи. Наистина моят треньорски екип и момичетата са избрани не само като възможности, но и като характери, защото това е много важно. Ние трябва да сме екип, за да постигнем целта си", заяви Гатева.

Помощник-треньорът на националния тим Мануел Марков

"Благодаря за вниманието към женския баскетбол като цяло. Не сме имали съмнения, че можем да растем и да се подобряваме. Фактът, че имаме шест победи в последните седем мача, говори единствено за това, че искаме да създаваме победители, да радваме всички любители на женския баскетбол и да се развиваме. Най-важното за този отбор, е че пали много момичета да влязат в баскетболната зала. Ние имаме много потенциални и бъдещи звезди, защото в нашия тим имаме момичета, които ги чака върхът на баскетбола в Европа. Женският национален отбор на България трябва да бъде пример за баскетболната общност, защото ние сме много обединени", сподели той.

#Таня Гатева #Български национален отбор по баскетбол за жени

