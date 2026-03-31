България попадна в група с финалиста от последните две издания на Евробаскет за жени във втория етап на квалификациите

Женският национален отбор на България по баскетбол попадна в група „J“ във втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027. Това определи днешният жребий, който се състоя в Ми, Швейцария.

Отборите бяха разделени на шест групи от по четири, от които за финалите на континенталното първенство при дамите ще се класират завършилите на първите две места.

В групата на България, която беше изтеглена от последната четвърта урна, са още тимовете на Испания, Чехия и Хърватия.

Иберийците са четирикратен шампион от надпреварата през 1993, 2013, 2017 и 2019 година и финалист от последните две издания през 2023-а и 2025-а. Отборът на Чехия има една спечелена титла през 2005 година, докато Хърватия е най-скромният участник в групата без нито едно отличие от предходните издания на Евробаскет, като най-доброто класиране на тима е пето място през 2011 година.

България има общо десет отличия от европейски първенства по баскетбол за жени - 1 златно, 5 сребърни и 4 бронзови, но успехите са от средата на 50-е до края на 80-е години на миналия век. За последно националният тим на страната печели бронзов медал през 1989 година, а единствената титла идва през 1958 година.

Групи във втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027 за жени:

Група „I“ Група „J“ Група „K“

Турция Испания Италия

Черна гора Чехия Словения

Полша Хърватия Латвия

Израел България Австрия

Група „L“ Група „M“ Група „N“

Сърбия Франция Германия

Гърция Великобритания Унгария

Словакия Украйна Португалия

Нидерландия Люксембург Дания



В първия етап от евроквалификациите състезателките на Таня Гатева завършиха на първо място в групата си с 5 победи и само едно поражение, с което си осигуриха класиране за втората фаза на пресявките.

Втората фаза от квалификациите ще се проведе през ноември 2026-а и февруари 2027 година. Съдомакините на Евробаскет 2027 за жени Белгия, Финландия, Литва и Швеция ще продължат участието си в група H паралелно с останалите срещи от втория етап.