Виктор Уембаняма разкри: Бих искал да тренирам с отбор по ръгби

Баскетболистът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма може да прекара лятото си... играейки ръгби. Малко е късно за първоаприлска шега, така че ще трябва да му повярваме. Французинът планира да опита силите си в най-обичаната и популярна игра в родината му.

Суперзвездата на "шпорите", който ще участва в първите си плейофи на НБА, започващи тази неделя срещу Портланд Трейл Блейзърс, разкри това в интервю за ESPN.

На въпроса как планира да прекара лятото си, след като миналата година прекара време с китайски монаси в Шаолин, той отговори:

"Имаше едно нещо, което исках да направя, но не можах миналото лято, а именно да тренирам с отбор по ръгби.“

Доста изненадваща комбинация на пръв поглед за играч, чиято най-голяма грижа би била физическата му форма. Надарен с уникални физически способности, Уембаняма трябва да бъде особено внимателен с височината си от 224 см.

Откакто пристигна в НБА, френският баскетболист преживя няколко контузии, най-сериозната от които бе венозна тромбоза в рамото му, която преждевременно сложи край на сезона му 2024-2025.

Но Уемби обясни защо ръгбито го привлича толкова много:

"Това са същите модели на движение, но тялото ми не е свикнало да ги прави. И ще мога да приложа това към това, което правя в баскетбола. Това са много интересни неща.“

Френският национал, който се бори за титлата MVP едва в третия си сезон в НБА, не разкри нищо за отбора, мястото или дори кога може да се случи това.

Плейофите в НБА започват в неделя и Уембаняма изглежда по-мотивиран от всякога.