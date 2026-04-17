"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

Виктор Уембаняма разкри: Бих искал да тренирам с отбор по ръгби

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Баскетболистът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма може да прекара лятото си... играейки ръгби. Малко е късно за първоаприлска шега, така че ще трябва да му повярваме. Французинът планира да опита силите си в най-обичаната и популярна игра в родината му.

Суперзвездата на "шпорите", който ще участва в първите си плейофи на НБА, започващи тази неделя срещу Портланд Трейл Блейзърс, разкри това в интервю за ESPN.

На въпроса как планира да прекара лятото си, след като миналата година прекара време с китайски монаси в Шаолин, той отговори:

"Имаше едно нещо, което исках да направя, но не можах миналото лято, а именно да тренирам с отбор по ръгби.“

Доста изненадваща комбинация на пръв поглед за играч, чиято най-голяма грижа би била физическата му форма. Надарен с уникални физически способности, Уембаняма трябва да бъде особено внимателен с височината си от 224 см.

Откакто пристигна в НБА, френският баскетболист преживя няколко контузии, най-сериозната от които бе венозна тромбоза в рамото му, която преждевременно сложи край на сезона му 2024-2025.

Но Уемби обясни защо ръгбито го привлича толкова много:

"Това са същите модели на движение, но тялото ми не е свикнало да ги прави. И ще мога да приложа това към това, което правя в баскетбола. Това са много интересни неща.“

Френският национал, който се бори за титлата MVP едва в третия си сезон в НБА, не разкри нищо за отбора, мястото или дори кога може да се случи това.

Плейофите в НБА започват в неделя и Уембаняма изглежда по-мотивиран от всякога.

#НБА 2025/2026 #Портланд Трейл Блейзърс #Виктор Уембаняма

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста...

Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

ЛеБрон Джеймс: Да играя със сина си в плейофите е върхът на кариерата ми
Филаделфия и Голдън Стейт с победи в плей-ин турнира Филаделфия и Голдън Стейт с победи в плей-ин турнира
Чете се за: 02:05 мин.
Портланд Трейл Блейзърс влезе в плейофите на НБА с успех над Финикс Сънс Портланд Трейл Блейзърс влезе в плейофите на НБА с успех над Финикс Сънс
Чете се за: 05:02 мин.
Лука Дончич под въпрос за старта на плейофите в НБА Лука Дончич под въпрос за старта на плейофите в НБА
Чете се за: 01:07 мин.
Оклахома Сити Тъндър и Детройт Пистънс оглавиха класиранията в края на редовния сезон в НБА Оклахома Сити Тъндър и Детройт Пистънс оглавиха класиранията в края на редовния сезон в НБА
Чете се за: 04:17 мин.
Атланта победи Кливланд и си осигури място в плейофите в Източната конференция на НБА Атланта победи Кливланд и си осигури място в плейофите в Източната конференция на НБА
Чете се за: 03:15 мин.

Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ) Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 03:47 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
