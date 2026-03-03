БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Алипиев: И за момент не съм се съмнявал в победата ни в Ереван

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Българският национал коментира представянето на отбора в мачовете с Норвегия и Армения.

Български национален отбор по баскетбол за мъже Иван Алипиев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

България се завърна с победа и загуба от двете си гостувания в този игрови прозорец на предквалификациите за Евробаскет 2029.

Представителният тим при мъжете победи Армения със 100:80 в Ереван и отстъпи на Норвегия с 67:76 в Хьонефос. "Лъвовете" оглавиха група B с баланс 2-1.

Националът на България Иван Алипиев коментира представянето на отбора в интервю за Българската федерация по баскетбол:

След загубата от Норвегия как успяхте да се вдигнете?

Просто си повярвахме и осъзнахме, че сме много по-добър отбор от това, което показахме. Мачът в Норвегия въобще не е реален атестат за нашето състояние и качество на отбора. Изписаха се какви ли не глупости за отбора и треньорския щаб в интернет, но на нас тези неща не ни влияят. Ние знаем какво можем и на какво сме способни.

Какво ви каза Любо Минчев преди двубоя с Армения?

Любо Минчев ни каза, че имаме пълното му доверие и че няма никакво съмнение, че ще спечелим мача с Армения. Единствено му изискване бе да излезем, да играем без напрежение и да вярваме във възможностите си.

На какво отдаваш успеха срещу Армения?

Успехът над Армения го отдавам на по-високата ни класа и опит в такива мачове. Може да сме по-млад състав, но все пак в състава имаме 3-4 играчи, които са играли на европейско първенство, както и други такива, които са в националния отбор от доста време. Дори и за момент не съм се съмнявал в победата ни в Ереван.

Свързани статии:

България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Селекцията на Любомир Минчев пречупи арменците в Ереван.
Чете се за: 04:12 мин.
#Иван Алипиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
2
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
3
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
4
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
3 март – България празнува Деня на свободата
5
3 март – България празнува Деня на свободата
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
6
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Баскетбол

Рилски спортист се сбогува с Адриатическата лига
Рилски спортист се сбогува с Адриатическата лига
Любомир Минчев: Взехме минимума от мачовете с Норвегия и Армения Любомир Минчев: Взехме минимума от мачовете с Норвегия и Армения
Чете се за: 02:45 мин.
Йордан Минчев: Радвам се, че успяхме да вземем победата в Армения Йордан Минчев: Радвам се, че успяхме да вземем победата в Армения
Чете се за: 01:50 мин.
Александър Везенков е под въпрос за мача с Панатинайкос в петък Александър Везенков е под въпрос за мача с Панатинайкос в петък
Чете се за: 01:50 мин.
Янис Антетокумпо се завърна с "дабъл дабъл", но Милуоки Бъкс загуби у дома от Бостън Селтикс Янис Антетокумпо се завърна с "дабъл дабъл", но Милуоки Бъкс загуби у дома от Бостън Селтикс
Чете се за: 02:50 мин.
Миньор 2015 се раздели с крило Миньор 2015 се раздели с крило
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март 148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“ В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Чете се за: 01:20 мин.
По света
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
Чете се за: 03:52 мин.
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ