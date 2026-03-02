БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3 март – България празнува Деня на свободата
Миньор 2015 се раздели с крило

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
"Чуковете" останаха без една от своите основни фигури.

Снимка: НБЛ
Промените в Миньор 2015 продължават. „Чуковете“ се лишиха от услугите на една от своите основни фигури. Част от редиците на „жълто-черните“ повече няма да бъде Константин Паисиев, обявиха официално от клуба в последните часове на понеделник вечер. Според информацията тимът от Перник се разделя с бившия младежки национал.

Крилото се присъедини към Миньор през зимата на 2023 година, превръщайки се в основна фигура и помогна на отбора да извърви пътя от ББЛ до НБЛ. През този сезон Паисиев има средно по 3.3 точки, 2.9 борби и 1.2 асистенции за 21 мача във всички турнири за Миньор.

23-годишният играч има престои още в Академик София, Шампион 2006 и Шумен. Професионалният път на 200-сантиметровия баскетболист преминава още през вторите отбори на „жълто-зелените“ и „чуковете“. С Миньор стана шампион в ББЛ А група, а с Шумен спечели среброто във втория ни ешелон.

#НБЛ 2025/2026 #Константин Паисиев #БК Миньор 2015

