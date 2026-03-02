БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна връчи плакет на състезателите, щаба и президента на Черно море Тича за спечелената Купа на България

Снимка: БТА
Кметът на Варна Благомир Коцев връчи плакет на Общината на състезателите, треньорския щаб и президента на баскетболен клуб Черно море Тича, който за втора поредна година спечели Купата на България.

Коцев заяви, че е изключително щастлив, че за втори пореден път, тимът взема Купата на България, което по думите му е огромно постижение.

„Това е огромно постижение за общината, за отбора“, каза кметът и пожела успех на Черно море Тича и занапред.

Президентът на клуба д-р Георги Ганчев посочи, че събирането при кмета се е превърнало в традиция.

„Сигурен съм, че и в бъдеще ще продължим да се виждаме тук след големи турнири, в които участва нашият клуб“, каза президентът.

Той благодари на всички момчета и треньорския щаб за радостта, която са доставили на ръководството и цяла Варна. Ганчев изказа благодарност и на кмета и общината, която през всички години е била партньор на клуба и винаги го е подкрепяла и в най-тежките моменти.

„За последните две години ние играхме четири финала, спечелихме три трофея и загубихме финала миналата година. Убеден съм, че тази година титлата няма да ни се изплъзне. Това е духът на нашия клуб“, каза още Ганчев.

"Пожелавам здраве и успех на всички момчета и на 2 юни, както каза капитанът на отбора Николай Стоянов, отново да се видим тук", каза президентът.

Ганчев връчи на кмета екип на отбора с автографи на треньорския щаб и състезателите, завоювали Купата на България.

