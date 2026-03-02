Баскетболният Балкан (Ботевград) привлече бившия играч на Черноморец Травис Макконико.

"До края на сезона екипа на Балкан ще носи американският баскетболист Травис Макконико. Той е висок 198 сантиметра и е роден 1997 година", информираха на официалния си уебсайт от Балкан.

Макконико идва от италианския тим от А2 Ферарони Кремонезе. Баскетболистът е познат на българската публика като играч на Черноморец (Бургас) през сезон 2023/2024, когато вкарва средно по 17 точки на мач. В последния полуфинален мач срещу Балкан, в който Черноморец отстъпи и загуби серията с 1-3 победи, Макконико бе най-резултатен с 25 точки, 4 борби и 4 асистенции.

След Черноморец той преминава в турския Ялова, а след което отива в Италия. Професионалният му път започва от Малта, продължава през финландския Тапиолан и шведския Шьопинг Старс", добавят още от Балкан.