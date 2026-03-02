БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Балкан (Ботевград) привлече бившия играч на Черноморец Травис Макконико

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Балкан (Ботевград) привлече бившия играч на Черноморец Травис Макконико
Баскетболният Балкан (Ботевград) привлече бившия играч на Черноморец Травис Макконико.

"До края на сезона екипа на Балкан ще носи американският баскетболист Травис Макконико. Той е висок 198 сантиметра и е роден 1997 година", информираха на официалния си уебсайт от Балкан.

Макконико идва от италианския тим от А2 Ферарони Кремонезе. Баскетболистът е познат на българската публика като играч на Черноморец (Бургас) през сезон 2023/2024, когато вкарва средно по 17 точки на мач. В последния полуфинален мач срещу Балкан, в който Черноморец отстъпи и загуби серията с 1-3 победи, Макконико бе най-резултатен с 25 точки, 4 борби и 4 асистенции.

След Черноморец той преминава в турския Ялова, а след което отива в Италия. Професионалният му път започва от Малта, продължава през финландския Тапиолан и шведския Шьопинг Старс", добавят още от Балкан.

