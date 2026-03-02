БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карина Константинова и отборът на Келтерн завоюваха сребърните медали в турнира за Купата на Германи

Карина Константинова и отборът на Келтерн завоюваха сребърните медали в турнира за Купата на Германи
Карина Константинова, Стефани Костович и Рутроник Старс Келтерн стигнаха до среброто в турнира за Купата на Германия. Българката, американката с роден паспорт и техните съотборнички допуснаха драматично поражение срещу АЛБА Берлин с 62:67 след продължение на финала, който се изигра в германската столица.

Константинова започна сред титулярите. Българската националка не бе далече от дабъл-дабъла. Гардът завърши с 8 точки, 6 борби, 2 асистенции и 1 открадна топка за 34 минути в игра. При стрелбата си тя бе 2/3 от средно разстояние, 0/4 от далечна дистанция и 4/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

От своя страна Костович се включи от резервната скамейка. Новата националка дебютира на полуфиналите и към момента се очаква да е част от състава на действащите шампионки в Бундеслигата само за Финалната четворка в Берлин. Центърът завърши с 5 точки, 4 борби и 1 асистенция за 23 игрови минути. При стрелбата си тя бе 0/1 от близко разстояние и 5/10 от наказателната линия.

За баскетболистките на Матеа Тавич това е второ поредно сребро в турнира за Купата на страната. Така Константинова и компания загубиха на германска земя за първи път от края на септември, когато започнаха сезона в местнто първенство с поражение.

Двата отбора си размениха по една част през първото полувреме и след неговия край светлинното табло светеше при 28:28. Интригата се запази и при подновяването на играта, като развръзката остана за продължението. В допълнителните 5 минути обаче АЛБА измъкна успеха.

Александра Вилке приключи с 21 точки и 5 асистенции за Келтерн.

