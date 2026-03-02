Даръл Дейвис се завръща в НБЛ, ще играе за Черно море Тича

Носителят на Купата на България по баскетбол Черно море Тича привлече Даръл Дейвис.

Играчът вече е оставял своя отпечатък в българския баскетбол.

Дейвис бе MVP на редовния сезон 2023/24 в Националната баскетболна лига, когато бе част от състава на Берое. 29-годишният американец е висок 195 см, и играе на позицията гард.

Роденият в Детройт 195 см баскетболист, прекарва 4 години в Dayton Flyers, NCAA, след което има богата европейска кариера минаваща през Унгария, Нидерландия, Косово, Босна и Херцеговина, Чехия, Литва и Швеция.

"Даръл Дейвис идва във Варна с ясна цел - да вдигне нивото още по-високо.

Добре дошъл, Даръл!, написаха в официалната си страница във Фейсбук от Черно море Тича.