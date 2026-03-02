БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даръл Дейвис се завръща в НБЛ, ще играе за Черно море Тича

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази
даръл дейвис завръща нбл играе черно море тича
Слушай новината

Носителят на Купата на България по баскетбол Черно море Тича привлече Даръл Дейвис.

Играчът вече е оставял своя отпечатък в българския баскетбол.

Дейвис бе MVP на редовния сезон 2023/24 в Националната баскетболна лига, когато бе част от състава на Берое. 29-годишният американец е висок 195 см, и играе на позицията гард.

Роденият в Детройт 195 см баскетболист, прекарва 4 години в Dayton Flyers, NCAA, след което има богата европейска кариера минаваща през Унгария, Нидерландия, Косово, Босна и Херцеговина, Чехия, Литва и Швеция.

"Даръл Дейвис идва във Варна с ясна цел - да вдигне нивото още по-високо.

Добре дошъл, Даръл!, написаха в официалната си страница във Фейсбук от Черно море Тича.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: Български баскетбол

България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София
Чете се за: 02:17 мин.
Ако Черно море Тича се класира за финалния плейоф в НБЛ ще домакинства в съседен град, разкри президентът на клуба д-р Георги Ганчев Ако Черно море Тича се класира за финалния плейоф в НБЛ ще домакинства в съседен град, разкри президентът на клуба д-р Георги Ганчев
Чете се за: 02:50 мин.
Васил Евтимов: Надявам се тази година да направим първия требъл в България Васил Евтимов: Надявам се тази година да направим първия требъл в България
Чете се за: 02:52 мин.
Кметът на Варна връчи плакет на състезателите, щаба и президента на Черно море Тича за спечелената Купа на България Кметът на Варна връчи плакет на състезателите, щаба и президента на Черно море Тича за спечелената Купа на България
Чете се за: 02:00 мин.
България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029 България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ