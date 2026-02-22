Черно море разплака Локомотив по пътя към нова Купа на България

Черно море Тича ликува с Купата на България за втори пореден и общо шести път в своята история. Действащите носители на трофея оцеляха в трилър срещу Локомотив Пловдив с 88:87 на финала, изигран в "Арена Ботевград". Двата отбора не разочароваха през целия мач, но оставиха всичко най-интересно за финалните акорди, когато селекцията на Васил Евтимов изтръгна ценния успех, който можеше да отиде и в обратната посока, ако Дъвъръл Рамзи бе поразил целта със сирената за състава, воден от Асен Николов.

Срещата за "черно-белите" не доиграха Калил Милър и Томислав Минков, тъй като натрупаха по 5 лични нарушения.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bulgarian Basketball Federation (@bf.basketball)





По този начин "моряците" се поздравиха със златен дубъл, след като по-рано през сезона добавиха първата си Суперкупа на България в своята витрина. От своя страна Локомотив също остави отлични впечатления, стигайки за първи път до среброто във въпросната надпревара.

Откриващите минути бяха подвластни на шеметното темпо, като реализаторите изпъкваха и от двете страни. По-добрите решения, взети от Кръстомир Михов, Калил Милър и Томислав Минков, окрилиха символичните гости за едноличното водачество и аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

„Черно-белите“ не изневериха на стила си и в началото на следващата десетка, за да съхранят водачеството си. Символичните гости взеха мерки в защита, съчетана със соловите прояви на Венцислав Петков, Ламонт Уест и Георги Боянов, което отвори пътя им към обрата и към това да се оттеглят в съблекалнята при 47:43.

Бързото темпо отново се превърна в закономерност на старта на третата част, в която обичайните заподозрени от първото полувреме провокираха честата смяна на лидерството. Кръстомир Михов често излизаше на сцената за „смърфовете“, но Боянов и Петков приеха предизвикателството, тласкайки „моряците“ към 5-точков аванс след 30 минути игрово време.

Драмата се пренесе в откриващите моменти и на заключителната четвърт. И докато Дъвъръл Рамзи се погрижи да открадне шоуто за отбора от Пловдив, Стоянов бе човекът-оркестър от другата страна. Далечен снаряд на Джелани Уотсън-Гейл изведе варненския тим до плюс 3 с 34 секунди, оставащи на часовника. Михов отговори с бърз пробив, а британецът изпусна нападение по-късно. Рамзи се нагърби с отговорността във финалната сирена, но не успя да порази целта и във варненския лагер изпаднаха в еуфория.

Ламонт Уест бе големият двигател на Черно море със своите 20 точки, допълнени от 5 борби. Георги Боянов го последва с 18 и 7 овладени под двата ринга топки, Венцислав Петков се разписа с 13 точки. Цветомир Чернокожев (5 овладени под двата ринга топки) и Николай Стоянов (5 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 11.

Кръстомир Михов се открои за Локомотив с 18 точки. Дъвъръл Рамзи се отчете със 17 и 8 асистенции, Томислав Минков (6 борби) и Калил Милър (9 овладени под двата ринга топки) реализираха по 11.