Академик се сдоби с крило

Академик Бултекс 99 също се подсили на преди края на второто завъртане в НБЛ. Пловдивският отбор увеличи своето българско присъствие. В редиците на тима от Пловдив вече личи името на Константин Паисиев, обявиха днес официално от клуба. Бившият младежки национал ще помага на Академик до края на сезона, като вече е картотекиран в състава.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Akademik Bultex 99 (@plovdivbb)





Припомняме, че крилото започна 2025/2026 в Миньор 2015, присъединявайки се към отбора през зимата на 2023 година. Той се превърна в основна фигура и помогна на „чуковете“ да извървят пътя от ББЛ до НБЛ. Само преди два дни обаче „жълто-черните“ се разделиха с него. През този сезон Паисиев записва средно по 3.3 точки, 2.9 борби и 1.2 асистенции за 21 мача във всички турнири за Миньор.

23-годишният играч има престои още в Академик София, Шампион 2006 и Шумен. Професионалният път на 200-сантиметровия баскетболист преминава още през вторите отбори на „жълто-зелените“ и „чуковете“. С Миньор стана шампион в ББЛ А група, а с Шумен спечели среброто във втория ни ешелон.