Тунис планира да увеличи капацитета на летището Тунис-Картаген четири пъти до 2031 г.

Тунис планира да разшири основното си летище Тунис-Картаген за около 3 милиарда динара (1 милиард долара), по прогнозна цена, с цел да увеличи почти четирикратно капацитета си за превоз на пътници като част от усилията за модернизиране на инфраструктурата за въздушен транспорт, предаде Ройтерс.

Министерството на транспорта съобщи, че проектът ще увеличи капацитета на летището от около 5 милиона пътници на 18,5 милиона пътници годишно до 2031 г. Проектът за разширяване е включен в инвестиционния бюджет за 2026 г. на Управлението за гражданска авиация и летища.

Тунис засега е изоставил плановете си за изграждане на ново летище и вместо това е избрал да разшири международното летище Тунис-Картаген, според съобщението на министерството.