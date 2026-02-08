Десетки хиляди бяха евакуирани в Мароко заради бурята "Марта"

Бурята "Марта" достигна и Мароко. Донесените от нея поройни дъждове наложиха евакуацията на десетки хиляди хора, след като преди това стихията причини значителни проблеми в Испания и Португалия, предаде ДПА, позовавайки се на изявления на властите пред местните медии.

Над 154 000 души в северните марокански провинции бяха засегнати от бурята, съобщи днес Министерството на вътрешните работи пред информационната агенция МАП.

Град Ксар ел-Кебир на североизток от столицата Рабат беше един от тежко засегнатите райони.

Повечето му жители са евакуирани заради покачващите се водни нива.

Достъпът до няколко села в региона беше отрязан, след като река Себу излезе от бреговете си в резултат на пороите.