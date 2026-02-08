Десетки хиляди бяха евакуирани в Мароко заради бурята "Марта"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:50 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

Бурята "Марта" достигна и Мароко. Донесените от нея поройни дъждове наложиха евакуацията на десетки хиляди хора, след като преди това стихията причини значителни проблеми в Испания и Португалия, предаде ДПА, позовавайки се на изявления на властите пред местните медии.

Над 154 000 души в северните марокански провинции бяха засегнати от бурята, съобщи днес Министерството на вътрешните работи пред информационната агенция МАП.

Град Ксар ел-Кебир на североизток от столицата Рабат беше един от тежко засегнатите райони.

Повечето му жители са евакуирани заради покачващите се водни нива.

Достъпът до няколко села в региона беше отрязан, след като река Себу излезе от бреговете си в резултат на пороите.

#бурята "Марта" #Мароко #евакуация

