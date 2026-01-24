БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Снежна буря взе десетки жертви в Афганистан

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Африка
Запази

Големи части от страната са без ток

снежни бури проливни дъждове афганистан убиха души три дни
Слушай новината

Най-малко 61 души загинаха, над 100 са ранени след силни снеговалежи и проливни дъждове, които обхванаха Афганистан през последните дни.

Най-тежко засегнати са северните и централните части на страната, където много хора са загинали при срутване на покриви, лавини и измръзване. По данни на властите над 450 къщи са разрушени, а около 360 семейства са останали без подслон.

Затворен е и ключовият планински проход Саланг, който свързва Кабул със северните провинции.

Големи части от страната са без ток. Издадено е предупреждение към хората да избягват пътувания, ако не е наложително.

Хуманитарните служби предупреждават, че тежките климатични условия допълнително изострят кризата в една от най-бедните и уязвими държави в света.

Попубликацията работи Виктория Коева, стажант-репортер.

#отнети животи #снежни бури #Африка

