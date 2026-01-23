БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството
 

Лавина в Пакистан и снежни бури в съседен Афганистан отнеха живота на най-малко 20 души

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Лавина в Пакистан и снежни бури в съседен Афганистан отнеха живота на най-малко 20 души
Слушай новината

Лавина уби днес деветима членове на едно и също семейство в Северозападен Пакистан, а голяма снежна буря вчера отне живота на 11 души в Афганистан, предадоха властите, цитирани от АП.

Зимните бури блокираха хиляди туристи и пътища край пакистанската столица Исламабад.

В Пакистан екипи на спасителните екипи извадиха изпод снега телата на деветимата загинали в провинция Хайбер Пахтунква, която граничи с Афганистан.

Същевременно говорителят на афганистанската служба за справяне с бедствените ситуации Мохамад Юсуф Хамад заяви, че ледени дъждове и сняг са отнели живота на 11 души в шест провинции на Афганистан, като пътища са били затрупани и села из цялата страна са били изолирани.

# Пакистан #снежна буря #Афганистан #лавина

Последвайте ни

ТОП 24

След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
1
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Почина писателят Калин Терзийски
2
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
3
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Илияна Йотова е новият президент на България
5
Илияна Йотова е новият президент на България
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: По света

След опустошителни наводнения в градовете на Мозамбик се появиха крокодили
След опустошителни наводнения в градовете на Мозамбик се появиха крокодили
Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби
Чете се за: 00:22 мин.
Близо половин милион животни са умъртвени в Гърция заради шарка по овцете и козите Близо половин милион животни са умъртвени в Гърция заради шарка по овцете и козите
Чете се за: 02:00 мин.
Принц Хасан бин Талал: Трябва да надграждаме върху познанието, за да изградим бъдещето Принц Хасан бин Талал: Трябва да надграждаме върху познанието, за да изградим бъдещето
Чете се за: 20:00 мин.
"Политико": Мелони и Мерц са новият двигател на ЕС "Политико": Мелони и Мерц са новият двигател на ЕС
Чете се за: 03:02 мин.
Светът на модата изпрати "императора на елегантността" (СНИМКИ) Светът на модата изпрати "императора на елегантността" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Румен Радев официално напусна "Дондуков" 2
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Илияна Йотова е новият президент на България Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Принц Хасан бин Талал: Трябва да надграждаме върху познанието, за да изградим бъдещето Принц Хасан бин Талал: Трябва да надграждаме върху познанието, за да изградим бъдещето
Чете се за: 20:00 мин.
По света
Има ли опасност от грипна епидемия в Пловдив
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Заловиха наркопласьор край столично училище
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Политико": Мелони и Мерц са новият двигател на ЕС
Чете се за: 03:02 мин.
По света
На хоро с машината: Когато компютърът срещне традицията
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ