Лавина в Пакистан и снежни бури в съседен Афганистан отнеха живота на най-малко 20 души

Лавина уби днес деветима членове на едно и също семейство в Северозападен Пакистан, а голяма снежна буря вчера отне живота на 11 души в Афганистан, предадоха властите, цитирани от АП.

Зимните бури блокираха хиляди туристи и пътища край пакистанската столица Исламабад.

В Пакистан екипи на спасителните екипи извадиха изпод снега телата на деветимата загинали в провинция Хайбер Пахтунква, която граничи с Афганистан.

Същевременно говорителят на афганистанската служба за справяне с бедствените ситуации Мохамад Юсуф Хамад заяви, че ледени дъждове и сняг са отнели живота на 11 души в шест провинции на Афганистан, като пътища са били затрупани и села из цялата страна са били изолирани.