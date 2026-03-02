Кристина Букса триумфира в Мерида с първа титла на ниво WTA 500

Испанката Кристина Букса спечели турнира на твърда настилка от сериите WTA 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Във финала Букса се наложи над полякинята Магдалена Фрех с 6:1, 4:6, 6:4 след два часа и 17 минути игра, за да завоюва първата си титла на сингъл на това ниво в кариерата си.

Испанката започна убедително двубоя и доминираше в първия сет, в който реализира четири пробива и го спечели с категоричното 6:1. Във втората част обаче Фрех повиши нивото си, поведе с 3:0 и успя да изравни сетовете след 6:4.

В решителния трети сет Букса отново пое инициативата и си осигури аванс от 4:1. Макар полякинята да опита да се върне в мача, испанката запази спокойствие в ключовите разигравания и затвори срещата при 6:4.

Успехът в Мерида бе двоен за Кристина Букса, която ликува и в надпреварата на двойки, затвърждавайки отличната си форма през седмицата в Мексико.