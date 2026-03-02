БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристина Букса триумфира в Мерида с първа титла на ниво WTA 500

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Испанката надделя над Магдалена Фрех в трисетов финал и вдигна и трофея на двойки

кристина букса триумфира мерида първа титла ниво wta 500
Слушай новината

Испанката Кристина Букса спечели турнира на твърда настилка от сериите WTA 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Във финала Букса се наложи над полякинята Магдалена Фрех с 6:1, 4:6, 6:4 след два часа и 17 минути игра, за да завоюва първата си титла на сингъл на това ниво в кариерата си.

Испанката започна убедително двубоя и доминираше в първия сет, в който реализира четири пробива и го спечели с категоричното 6:1. Във втората част обаче Фрех повиши нивото си, поведе с 3:0 и успя да изравни сетовете след 6:4.

В решителния трети сет Букса отново пое инициативата и си осигури аванс от 4:1. Макар полякинята да опита да се върне в мача, испанката запази спокойствие в ключовите разигравания и затвори срещата при 6:4.

Успехът в Мерида бе двоен за Кристина Букса, която ликува и в надпреварата на двойки, затвърждавайки отличната си форма през седмицата в Мексико.

#тенис турнир в Мерида 2026 #Кристина Букса

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: WTA

Индиън Уелс 2026: Кои тенисисти ще запишат последно участие, кои ще се завърнат и чии звезди ще изгреят в "Рая на тениса"
Индиън Уелс 2026: Кои тенисисти ще запишат последно участие, кои ще се завърнат и чии звезди ще изгреят в "Рая на тениса"
Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста Виктория Томова запази позицията си в световната ранглиста
Чете се за: 00:37 мин.
Пейтън Стърнс спечели титлата на турнира по тенис в Остин Пейтън Стърнс спечели титлата на турнира по тенис в Остин
Чете се за: 01:32 мин.
Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на квалификациите на тенис турнира WTA 125 в Анталия Лиа Каратанчева отпадна в първия кръг на квалификациите на тенис турнира WTA 125 в Анталия
Чете се за: 00:25 мин.
Американките Пейтън Стърнс и Тейлър Таунзенд ще спорят за трофея на тенис турнира в Остин Американките Пейтън Стърнс и Тейлър Таунзенд ще спорят за трофея на тенис турнира в Остин
Чете се за: 01:02 мин.
Виктория Томова ще играе с поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър в първия кръг на квалификациите в Индиън Уелс Виктория Томова ще играе с поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър в първия кръг на квалификациите в Индиън Уелс
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ