Арина Сабаленка се завърна на корта с диамант на ръката

Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Световната №1 записа чиста победа в първия си двубой в Индиън Уелс.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Поставената под №1 в схемата Арина Сабаленка се класира за третия кръг на турнира на твърди кортове на открито в Индиън Уелс (САЩ). Надпреварата е от категория WTA 1000 и е с награден фонд 9.4 милиона долара. Сабаленка победи японката Химено Сакацуме с 6:4, 6:2 и показа лъскавия си нов годежен пръстен.

27-годишната тенисистка за първи път е на турнира с впечатляващия диамантен пръстен с овален профил, след като се сгоди за бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис късно във вторник.

„Чувствам го супер удобно и лъскаво. Проверихме отново дали има вероятност да загубя диаманта и нямаше такава. Бях доста уверена, носейки го, надявайки се дори да разсее опонентката ми“, каза Сабаленка след двубоя.

Следващата ѝ съперничка ще бъде Жаклин Кристиан (Румъния), която елиминира номер 29 Мая Джойнт (Австралия) с 0:6, 6:2, 7:5.

Номер 4 в схемата Коко Гоф (САЩ) елиминира Камила Рахимова (Русия) с 6:3, 7:6(5), шестата поставена Аманда Анисимова (САЩ) отстрани друга рускиня Анна Блинкова (Русия) с 5:7, 6:1, 6:0, а номер 7 Джазмин Паолини (Италия) надделя над Анастасия Потапова (Русия) с 6:7(5), 6:2, 6:3.

Шампионката от 2018 година Наоми Осака (Япония) също продължава наред след успех над Виктория Хименес Касинцева (Андора) със 7:5, 6:2.

Номер 11 Екатерина Александрова (Русия) отпадна след поражение от австралийката Талия Гибсън с 3:6, 7:5.

