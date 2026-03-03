БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румънският парламент беше осветен в цветовете на българския флаг за 3 март

от БНТ , Репортер: Калчо Петков
Чете се за: 01:07 мин.
румънският парламент светна цветовете българския флаг март
Снимка: Калчо Петков
По повод Националния празник на България – 3 март, сградата на румънския парламент в Букурещ беше осветена в цветовете на българския трибагреник.

Над хиляда души се събраха тази вечер в парламента на Румъния, за да отбележат празника. Официалният прием беше организиран от посланика на България в Румъния Радко Влайков. Сред гостите присъстваха посланици на държави от Европейския съюз, както и представители на САЩ, Израел и страни от арабския свят.

На събитието присъстваха и представители на българската диаспора от Стар Бешанов, Винга, Търговище и Букурещ.

В своите изказвания заместник-председателят на Сената на Румъния Михай Кочет и румънският вицепремиер и министър на отбраната Раду Мируша подчертаха силната връзка между България и Румъния в икономическо, културно и партньорско отношение.

Събитието е още едно доказателство за добросъседските отношения и стратегическото сътрудничество между двете страни.

