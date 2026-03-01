Владимир Зографски не преодоля квалификацията за втория старт в Кулм

Владимир Зографски не успя да премине квалификацията за второто състезание по ски полети в Кулм (Австрия), кръг от Световната купа по ски скокове.

Българинът направи опит от 186.0 метра, за който получи 149.0 точки. Това му отреди 42-ро място в подреждането и го остави извън първите 40 състезатели, които се класират за основния старт по-късно днес.

В събота Зографски се представи по-силно и завърши на 25-а позиция в първото състезание на шанцата в Кулм.

Най-добър резултат в квалификацията записа лидерът в генералното класиране за Световната купа Домен Превц (Словения), който получи 217.5 точки след скок от 240.5 метра.

Основното състезание в Кулм започва в 14:30 часа българско време.