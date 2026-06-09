Стриймъра Спийд представи песента си „Шампиони“, посветена на Мондиала

Песента „Шампиони“ на популярния стриймър Спийд за Световното първенство по футбол 2026 беше публикувана в края на май и бързо стана хит в социалните мрежи, н като много фенове я нарекоха „неофициалния химн на Мондиала“.

Любопитно е, че това не е първата подобна песен за Спийд. За Мондиал 2022 той издаде „Световна купа“, която събра над 200 милиона гледания в YouTube. Според последни информации FIFA дори е включила песента в официалния музикален албум на Световното първенство след огромен интерес от страната на феновете.

Спийд е добре познат и на българската публика. През 2025 г. той посети България като част от обиколката си из Европа, а кадри от престоява му в София събраха милиони гледания в социалните мрежи.